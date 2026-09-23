Acidente com três veículos deixa feridos e interdita a BR 101 em Sooretama

Dois homens, de 31 e 26 anos, suspeitos de aplicar golpes em casas lotéricas de Minas Gerais foram presos após uma nova ocorrência em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (21).





Segundo a Polícia Militar, o caso começou após o proprietário de uma lotérica no bairro Esplanada tomar conhecimento de um grupo que estaria aplicando golpes em lotéricas mineiras. Ao verificar imagens dos suspeitos e a forma de atuação, ele percebeu que dois homens com as mesmas características haviam passado pelo estabelecimento cerca de meia hora antes.





De acordo com a PM, o golpe consistia na simulação de pagamentos de boletos via Pix. Mais detalhes de como a fraude era aplicada não foram divulgados pelas forças de segurança.





O comerciante acionou a polícia, e equipes começaram a fazer buscas pela região central de Colatina. Os suspeitos foram localizados dentro de um Volkswagen Polo branco em frente à outra lotérica no Centro de Colatina. Os dois foram abordados e detidos.





Ainda durante o registro da ocorrência, segundo a Polícia Militar, uma vítima de Cataguases (MG) relatou também ter sofrido um golpe atribuído aos detidos. A corporação recebeu ainda informação sobre outro caso registrado em Poços de Caldas (MG).





O veículo utilizado pelos suspeitos foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).





A Polícia Civil informou que os dois homens foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, onde foram autuados em flagrante por estelionato e encaminhados ao sistema prisional.