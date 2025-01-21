Acidente com três ônibus do Transcol deixa feridos em terminal na Serra

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três ônibus do Sistema Transcol dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra, no final da manhã desta terça-feira (21). A Polícia Militar foi acionada e informou que duas adolescentes de 15 anos e 17 anos, uma mulher de 36, uma de 67 anos e um homem sem idade confirmada precisaram de encaminhamento a hospitais.

“A menor de 15 anos foi socorrida pelo Samu/192 ao Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória e as outras vítimas ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves", explicou a corporação.

Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que esteve no local, dois ônibus estavam estacionados na plataforma para o embarque e desembarque de passageiros quando o motorista de um terceiro veículo fez uma curva muito fechada para entrar no terminal, atingindo um dos coletivos, que, por sua vez, atingiu o ônibus que estava mais à frente devido ao impacto sofrido

A Ceturb- ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo) — que gere os terminais urbanos do Transcol — informou que "os veículos envolvidos foram recolhidos para as respectivas garagens e substituídos".