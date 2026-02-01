Acidente com três caminhões e um ônibus deixa três feridos na BR 101

Um acidente com três caminhões e um ônibus de turismo deixou três pessoas feridas na tarde deste domingo (1º), no km 448 da BR 101, em Mimoso do Sul, região Sul do Espírito Santo. A informação do Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba é a de que o acidente ocorreu às 15h13. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Não houve feridos entre as 46 pessoas que ocupavam o ônibus, sendo as três vítimas dos veículos de cargas, segundo a PRF, um caminhão-cegonha e dois caminhões-baús. Uma vítima em estado grave e outras duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Até o momento, não há confirmação em qual dos caminhões ou carretas estavam as vítimas feridas.

Acidente com quatro veículos na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Leitor AG

O trânsito no local foi liberado no sentido ES-RJ às 17h. Em razão do acidente, a BR 101 ficou totalmente interditada no trecho até esse horário. A ocorrência segue em andamento, com mais informações a qualquer momento.