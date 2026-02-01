Carro capota em acidente com carreta na BR 101 e dois ficam feridos

Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, em Pinheiros Crédito: Leitor AG

Na manhã deste domingo (1º), duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e uma carreta, no km 20 da BR 101, em Pinheiros, Norte do Espírito Santo. O automóvel capotou na pista.

Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, para atender a ocorrência foram utilizados veículo de inspeção, guincho e ambulância. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Samu também realizaram atendimentos no local.