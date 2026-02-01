Carro capota em acidente com carreta na BR 101 e dois ficam feridos
Publicado em 01/02/2026 às 16h26
Na manhã deste domingo (1º), duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e uma carreta, no km 20 da BR 101, em Pinheiros, Norte do Espírito Santo. O automóvel capotou na pista.
Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, para atender a ocorrência foram utilizados veículo de inspeção, guincho e ambulância. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Samu também realizaram atendimentos no local.
Após o acidente, o trânsito fluiu por meio de desvio e foi totalmente liberado por volta das 12h.