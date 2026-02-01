Adolescentes em viagem missionária estavam no ônibus de acidente na BR 101

O ônibus que se envolveu em um acidente na tarde deste domingo (1º) no km 448 da BR 101, em Mimoso do Sul, estava com adolescentes que voltavam de uma viagem missionária a Fortaleza e seguiam para o Rio de Janeiro, segundo informações apuradas no local pela repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nenhum dos 46 passageiros do ônibus se feriu. Até última atualização, eles aguardavam outro ônibus para seguir viagem.