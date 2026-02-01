Adolescentes em viagem missionária estavam no ônibus de acidente na BR 101
Publicado em 01/02/2026 às 19h43
O ônibus que se envolveu em um acidente na tarde deste domingo (1º) no km 448 da BR 101, em Mimoso do Sul, estava com adolescentes que voltavam de uma viagem missionária a Fortaleza e seguiam para o Rio de Janeiro, segundo informações apuradas no local pela repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nenhum dos 46 passageiros do ônibus se feriu. Até última atualização, eles aguardavam outro ônibus para seguir viagem.
O acidente com três caminhões — um caminhão-cegonha e dois caminhões-baús — e um ônibus de turismo deixou duas pessoas feridas e causou a morte de uma pessoa.