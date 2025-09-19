Acidente com morte é registrado nesta sexta-feira (19) na Serra
Um acidente de trânsito com morte foi registrado nesta sexta-feira (19), entre os bairros Alterosas e Nova Zelândia, na Serra. A ocorrência mobilizou agentes do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT), Polícia Militar e perícia da Polícia Científica. Nas imagens é possível observar uma bicicleta com um corpo ao lado dela.
O local exato do acidente não foi confirmado. A Polícia Militar informou que o caso aconteceu no bairro Nova Zelândia, enquanto o DOT afirmou que foi em Alterosas. Às 16h a ocorrência ainda estava em andamento, segundo a PM.
A Polícia Científica (PCIES) disse que corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e dinâmica do acidente.