Acidente com morte é registrado nesta sexta-feira (19) na Serra

Acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado nesta sexta-feira (19), entre os bairros Alterosas e Nova Zelândia, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente de trânsito com morte foi registrado nesta sexta-feira (19), entre os bairros Alterosas e Nova Zelândia, na Serra. A ocorrência mobilizou agentes do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT), Polícia Militar e perícia da Polícia Científica. Nas imagens é possível observar uma bicicleta com um corpo ao lado dela.

O local exato do acidente não foi confirmado. A Polícia Militar informou que o caso aconteceu no bairro Nova Zelândia, enquanto o DOT afirmou que foi em Alterosas. Às 16h a ocorrência ainda estava em andamento, segundo a PM.