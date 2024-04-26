Ação em Vila Velha vai ter vacinação antirrábica e outros serviços neste sábado

​Vacinação antirrábica e outras ações de saúde sábado no SuperAção Crédito: Divulgação | PMVV

No próximo sábado (27), o bairro Ilha das Flores, em Vila Velha , vai receber a "SuperAção", evento que promove uma série de serviços nas áreas de emprego e renda, assistência social e serviços urbanos. De acordo com a prefeitura, das 8h às 14h também haverá vacinação antirrábica animal, agendamentos de mamografias e preventivos e testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis.

Para a vacinação contra a raiva, a orientação é que os animais sejam conduzidos com coleira, guia e acompanhados por um adulto. Os gatos devem estar em caixa de transporte. O tutor deve levar a caderneta de vacina dos pets.

Também vão estar à disposição da população as duas unidades móveis da saúde: o Carro Rosa, uma van adaptada do Departamento de Programas Especiais/Programa Saúde da Mulher, e a Unidade Odontológica Móvel, onde serão ofertados procedimentos como limpeza e orientações sobre a saúde bucal. O atendimento nos dois veículos será por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio. O usuário deve portar documento oficial com foto e o cartão do SUS.

Os munícipes vão poder tomar vacinas de rotina e contra doenças como Covid (Pfizer Baby), influenza e dengue, esta última voltada para crianças de 10 a 14 anos. A oferta dos imunizantes será para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.