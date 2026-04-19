Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado

Duas apostas do Espírito Santo ficaram perto de levar o prêmio do concurso 2998, tendo acertado cinco dezenas. Uma delas foi da Serra, tendo sido realizada na Loteria Jogada de Mestre, em Jardim Tropical. Já em Marilândia, no Noroeste do Estado, o jogo que levou a quina foi feito em bolão, na Renzo Loterias, no Centro.





No total, 48 apostas levaram a quina, ganhando R$ 55.256,40. Esse é o valor que o apostador da Serra vai receber. Já o jogo feito em Marilândia, por ter sido feito em bolão, será dividido pelas 18 cotas participantes.





Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena na noite de sábado (18). Assim, o prêmio acumulou, com estimativa de R$ 70 milhões para o próximo sorteio, na quinta-feira (23). As dezenas sorteadas foram 15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58.