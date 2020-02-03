A natureza não tem culpa. Nós é que não fazemos nossa parte como deveríamos

Cachoeiro de Itapemirim após as chuvas da última semana Crédito: Wagner Queiroz

Todos sabem que o verão, na nossa região, é o tempo das chuvas torrenciais, período que se inicia em novembro e vai até fevereiro. No Norte e Nordeste do Brasil, é o contrário. O inverno deles é o tempo das águas. Passamos por um período longo de estiagem, mas agora o clima parece ter voltado ao que era antes.

Final e começo de ano, período que coincide com as férias escolares, é também a época de muito calor e de muita chuva. Lembro-me, com saudades, da infância no Caparaó e, em casa de férias, víamos da varanda de casa o rio volumoso e íamos marcando o quanto ele subia por dia. Papai fez uma varanda alta, de onde podíamos avistar com segurança a água que subia, a cada dia mais.

Nosso divertimento, sem poder sair de casa, era visualizar o que descia na correnteza. Quando avistávamos um boi ou burro afogado descendo pela enchente, era motivo de surpresa e de encantamento. Assim como as traves do campo de futebol, no quintal de casa, eram o limite de comparação.

“Nesse ano, a água passou por cima, ou quase”, dizíamos. Nunca me lembro de ninguém ter morrido na enxurrada. Era uma comunidade pobre, nossas casas eram humildes, mas seguras. Tempos depois, voltei à minha terra natal, e onde era o campo de futebol e a vargem onde se plantava milho e feijão, tudo tinha virado rua calçada e o grande rio de minha infância tinha ficado mirrado e espremido entre casas e ruas.

Por isso, não me surpreendem as imagens de hoje, ao ver ruas e casas alagadas. Tudo isso era ocupado pelas águas, na época das chuvas. Hoje, não é diferente. E isso aconteceu não só com Ibitirama , mas com todas as cidades construídas à margem de rios, desrespeitando-se o limite de distanciamento necessário à expansão das águas.

Lembro-me de grandes enchentes no passado, no mês de janeiro, dentre elas, a de 1966, que levou meu pai, não pelas águas, mas pela imprudência, e a de 1979, que causou muito estrago em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, como agora. Estudava em Belo Horizonte e levei uma semana para chegar a Cachoeiro , onde morava, e a Vitória, onde estava minha família, de carona, pois estradas e pontes foram destruídas pelas águas.

Belo Horizonte é a primeira cidade planejada do Brasil e, para erguê-la, foram canalizados 200 km de córregos que cortavam a cidade. O esgoto dessa grande cidade é jogado nesses córregos canalizados. Hoje, quando chove, a água não tem por onde correr e, por isso, inunda ruas, garagens, praças. Em poucos minutos de chuva, tudo alaga.