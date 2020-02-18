"Velhice" e medo de morrer enfraquecem líder de facção do Bairro da Penha

Carlos Alberto Furtado, o Beto, líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV) Crédito: Vitor Jubini | GZ

O tempo teria feito Carlos Alberto Furtado, o Beto, de 40 anos, se acostumar ao "conforto" do presídio. Relatos de traficantes apontam ainda que ele deixou de ser arrojado e que "tem medo de morrer". Características que o tornariam inadequado para liderar a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória, o PCV, cuja expansão do domínio para outros bairros e municípios tem causado conflitos e mortes.

Segundo as investigações, a suposta perda de habilidade do principal líder da facção criminosa vem sendo percebida pelos traficantes há pelo menos oito meses e acabou gerando uma disputa pela vaga de Beto, há quase uma década no poder, criando uma instabilidade entre os traficantes. A disputa também estaria por trás dos conflitos e ataques a ruas e bairros de Vitória e até de outros municípios.

As informações a que a reportagem teve acesso revelam ainda que Beto, que se encontra detido na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMAII), em Viana, recusou, por várias vezes, ser resgatado por sua equipe durante as escoltas, momento em que os detentos são deslocados para fora dos presídios para prestar depoimentos ou comparecer a audiências na Justiça. O motivo seria o temor de morrer em um possível confronto entre os traficantes e inspetores penitenciários.

Para evitar confrontos e garantir sua própria segurança, Beto tem preferência por controlar o tráfico e a facção criminosa de dentro do presídio.

Vaninho (esquerda) e Marujo são os mais procurados do PCV Crédito: Divulgação/PCES

Ainda segundo investigações em andamento, Beto também teria recusado, no final do ano passado, a proposta de lideranças mais radicais do PCV que queriam realizar ataques a equipamentos públicos e privados, como ruas, prédios e sedes de serviços.

ESTADIA LONGA

Segundo informações presentes no site do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-ES), Beto só cumpriu 21% de sua pena de 53 anos. Ainda faltariam 42 anos. Deste total, somente em 2030 ele teria direito a ir para o regime semiaberto, quando passa o dia na rua e apenas dorme no presídio. E só em 2039 poderia ir para o regime aberto. A data provável do término de pena dele é 2063.