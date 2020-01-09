Empatia na comunicação digital é uma tendência para 2020

Celular com aplicativos: consumo cada vez maior no formato digital Crédito: Carlos Alberto Silva

A influência digital segue ditando as regras da comunicação. Recentemente, escrevi pontuando que a influência modifica nosso comportamento com as coisas, e o nosso comportamento é a chave para as mudanças do mundo, da sociedade e da própria comunicação. Estudiosos e militantes no universo da comunicação revelaram na última semana quais serão as 20 tendências do marketing digital para este ano. Aliás, por onde caminhará o marketing digital? Quais as ferramentas e formatos irão sobressair, e mais: como que a empresa e o meu negócio devem se comportar? Vamos ficar de olho e percorrer ponto a ponto.

Não temos para onde correr ao falar em tendências. Precisamos, primeiramente, destacar os podcasts. Como cresceram, não é mesmo? Nós da comunicação já estamos dizendo que chegamos a “Era da Voz”. Uma vez que 40% dos internautas brasileiros já ouvem esse formato. Colocar sua marca com um conteúdo interessante no streaming pode ser muito bom.

Humanização e personalização: Precisamos humanizar nossas redes, afinal, por trás delas existem pessoas e são com essas pessoas que quem faz marketing digital precisa conversar. Humanizar o diálogo, humanizar o conteúdo, humanizar o jeito de fazer comunicação. Seja empático e não errarás.

Crie experiências! Interaja com as pessoas através de conexões diretas para que clientes se relacionem com sua empresa de uma forma real e engajada. Por isso a dica da vez é investir na experiência do consumidor.

Conte boas histórias: Mais do que nunca, chegamos na vez de contar histórias com narrativas capazes de gerar experiências. Sendo assim, o storytelling segue firme como uma ferramenta de relacionamento com os clientes neste ano de 2020. Aposte no IGVT em forma de séries.

Propósitos e causas ganham destaque: Uma pesquisa do Instituto Ipsos com 1,2 mil entrevistados mostrou que 77% esperam que as empresas contribuam mais com a sociedade e que 82% consideram muito importante que empresas tenham responsabilidade social. Não venda, simplesmente, para seus clientes, cuide deles e dos seus ao redor.

A regra já é clara - crie diferencial competitivo ao se relacionar com o público de uma maneira que faz com que os clientes defendam sua marca. Use o Branding e tenha posicionamento.

Alinhe os objetivos do seu negócio com as estratégias de comunicação. A ideia é fazer com que a empresa atraia mais clientes ao mesmo tempo em que constrói sua reputação junto à imprensa. Conheça mais sobre o Inbound.

A segurança dos dados na internet ganhou destaque nos últimos anos e 2020 vai marcar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil. Fique por dentro de tudo. A forma de você se comunicar com seus contatos vai exigir mais clareza. Quem estiver afinado com a lei, vai sair na frente.

O advento da LGPD apenas reforça uma necessidade antiga: é preciso lidar com os dados de maneira estratégica. Os dados já ultrapassaram o petróleo e, assim, seguem como o recurso mais valioso do mundo.

Os grandes desafios para 2020 estão em produzir um volume expressivo de conteúdo de qualidade seguindo um objetivo estratégico. Crie conteúdos para serem compartilhados. Quanto mais compartilhado, mais autoridade para a marca.

SEO, um aliado cada vez mais estratégico. Essa figura ganha ainda mais evidência, logo, faz-se oportuno a valorização do seu trabalho nas estratégias digitais que muito contribuem para atrair um público mais qualificado e fortalecer a marca na internet.

Busca customizada e busca orgânica precisam caminhar juntas: Use ferramentas de SEO e de links patrocinados à modo integrado. Isso é essencial na geração de resultados efetivos e evita que a empresa desgaste com palavras-chave nada interessantes.

O Google Meu Negócio segue como um aliado de pequenas e médias empresas para ganhar visibilidade na internet e interagir com seus clientes, além de fortalecer seu posicionamento orgânico.

Bom, o alcance orgânico do Facebook e Instagram continua diminuindo: Isso não é novidade! Cada vez menos likes, cada vez menos alcance, logo, é preciso criar cada vez mais anúncios para garantir que seus conteúdos continuem sendo vistos na timeline do seu seguidor.

Contudo, tá vindo aí a TikTok, a mais nova rede: a rede social chinesa baseada na publicação de vídeos curtos já é o aplicativo mais popular na Play Store e na App Store e conta com mais de 1 bilhão de usuários pelo mundo. A rede já busca parcerias para expandir no país. Se seu público é jovem, corre saber mais sobre ela, pois será interessante.

Que o brasileiro não sai do “zap” isso é um fato. Pode ser que você esteja me lendo agora por um link recebido, no dito cujo. Por isso, mais do que nunca é importante incluir essa rede nas suas estratégias de marketing direto. A dica é simples: se você não usar empatia nela, não vai rolar envolvimento e será bloqueado. Ninguém quer saber de "bom dia", mas de uma mensagem que inicie chamando pelo nome, que entre na realidade e que converse a mesma linguagem.

Instagram Crédito: Pixabay

Também as redes como Facebook e Instagram estão apostando em grupos de mensagem em suas plataformas. A ideia é criar comunidades e conectar as pessoas de maneira mais pessoal e em torno de temas específicos. Sua marca já tem grupo nessas redes?

Por fim, fala-se em automatizar processos mais operacionais como uma tendência para que as marcas passam a focar seus esforços em ações mais estratégicas e assertivas para conquistar e encantar seu público.

Se você pensou que em 2020 ele iria morrer... Pelo contrário, o e-mail continua sendo uma importante ferramenta de marketing digital, mas precisa ter valor por si só transmitindo proximidade, personalização e humanizando a relação com quem assina a newsletter.

Para concluir, agora, aperte o play nessa dica: vídeo é/será um dos principais formatos de conteúdo, isso é tão notório que nos últimos cinco anos o consumo de vídeos on-line cresceu 165% de acordo com o estudo Video Viewers. Além do YouTube, canais como o Instagram (feed, stories e IGTV) e o WhatsApp também merecem atenção.