Empresas de marketing por trás de fake news

Protesto na Fernando Ferrari Crédito: Vitor Jubini

No WhatsApp, grupos de caminhoneiros e de informações sobre a greve se transformaram em espaços para troca de vídeos, fotos e montagens políticas e para disseminação de fake news. Por trás das informações compartilhadas estão as empresas de marketing de guerrilha, segundo o jornalista Pedro Doria, especialista em mídia digital.

Infiltrado nesses espaços, Doria revela que o interesse das companhias responsáveis em criar o conteúdo é a coleta de dados dos usuários, traçando o perfil político de cada um com a intenção de ofertar esse banco de dados para quem vai lançar candidatura nas eleições deste ano.

São grupos cheios de membros, porém, em média, com cinco pessoas postando imagens, áudios e falsas notícias. Os grupos funcionam como se fossem veículos de comunicação. A maior parte está consumindo passivamente esse material sem criticar. São pessoas que estão ali para se informar, diz ao acrescentar que o material não é feito pelos manifestantes.

É fácil perceber que os caminhoneiros que estão nas estradas não estão editando vídeos, fotos, fazendo montagens com a foto do presidente Temer. Quem faz são pessoas que trabalham 24 horas para produzir e distribuir esse tipo de informação. De coisas engraçadas, que defendem um ponto de vista, a fake news.

Doria conta que nos grupos dos quais ele participava havia uma expectativa entre os usuários para a queda do governo Temer. São pessoas de extrema direita, que defendem a fictícia intervenção militar constitucional. De domingo até amanhã de hoje (ontem), o mote principal das conversas era sobre os generais chegando a Brasília para assumir o governo, revela.

Segundo o especialista, a intenção dos criadores das fake news não era só manter os caminhoneiros mobilizados como também provocar uma insurgência, provocar um novo 2013.

BURROS

O interessante é como eles chamam de burros as pessoas que ficam nas filas para abastecer. Para os membros desses grupos, esses consumidores são manipulados pelo governo e pela mídia. Eles ainda acreditam que vão causar um levante popular.

Uma das características dos grupos de WhatsApp envolvidos com a greve é o envio constante de convites para participação em outros grupos. Essas empresas de marketing de guerrilha são parasitas. Elas sabem que, ao apresentar uma notícia grande, a audiência aumenta, pois todo mundo está interessado em informação. Pipocam o tempo todo convites para participar de outros grupos. Enquanto isso, essas empresas vão produzindo conteúdo fake para manter essas pessoas sempre ligadas, afirma o pesquisador.

Mesmo que sejam desativados, esse grupos podem ainda render frutos eleitorais. Se o objetivo inicial era construir redes e tornar essa crise ainda pior, quem está criando esses espaços também está montando um banco de dados bastante grande, com a linha política de cada um. Sabe que os usuários têm certa proatividade, que vão atrás das notícias. É provável que fake news nas eleições sejam disseminadas para esses telefones, inclusive com boatos regionais.

MANIFESTANTES FLERTAM COM INTERVENÇÃO

Passados os sete dias e seis horas que supostamente dariam o direito ao Exército assumir o poder, a ficha dos caminhoneiros que pediam intervenção militar começou a cair. Cadê o Exército? O prazo acabou. Vai terminar tudo em pizza outra vez?, questionava um participante dos grupos de WhatsApp.

Isso não significa, entretanto, que eles desistiram da batalha. Além de iniciarem um abaixo assinado a favor da intervenção, eles passaram a focar em esforços para o presidente Michel Temer renunciar. Nos grupos da categoria, a estratégia agora é tentar incluir a população nos protestos, argumentando que essa não é uma luta só dos caminhoneiros, mas de todo o país. Os intervencionistas são apenas um grupo entre outros três que se infiltraram na paralisação dos caminhoneiros. Existem também o Fora Temer e o Lula livre.

O chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante Ademir Sobrinho, disse, na entrevista coletiva sobre balanço das ações de desmobilização da paralisação dos caminhoneiros, que não está preocupado com mobilizações pedindo a intervenção de militares no país. Nós estamos preocupados em fazer o Brasil andar, declarou ele, ao ser perguntado como recebia estes pedidos de intervenção. Não temos nenhuma concordância com isso. Seguimos o que está na Constituição, declarou ele. Democracia, resumiu.