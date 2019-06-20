Um tema, duas visões: É justo cobrar pelo uso da água?

Home
Um tema, duas visões
Cobrança pelos recursos hídricos levanta polêmica e é um dos temas em debate no 3° Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo, no dia 27, no auditório da Rede Gazeta