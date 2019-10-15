Prisão em 2ª instância: réus devem ficar livres até o fim dos recursos?

É necessário implementar direitos fundamentais. Não é razoável escolher pessoas ou grupos com direitos, mas sim garantir uma proteção efetiva para maiorias e minorias, para réus e vítimas no processo penal. Reconhecido isso, é preciso compreender que nosso Poder Judiciário tem duas instâncias ordinárias e duas instâncias superiores. As instâncias ordinárias são as responsáveis pelo julgamento de matérias de fato e de direito. As instâncias extraordinárias (STJ e STF) não foram criadas para julgamento de casos concretos, mas com a missão de garantir a uniformidade de entendimentos e o respeito à Constituição.

Uma pesquisa no Direito de outros países, como Inglaterra, EUA, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha e Argentina, revela que em nenhum deles é necessário esperar a Suprema Corte se manifestar para que possa haver a prisão do réu para cumprimento de pena. Será que todos esses países violam direitos fundamentais? Ou o Brasil de fato está exagerando com uma interpretação que, a pretexto de preservar direitos fundamentais, contribui para a impunidade e estimula a interposição de recursos incabíveis aos tribunais superiores com o único objetivo (não declarado) de evitar a prisão.

O argumento da possibilidade de erro pelo Tribunal não convence, porque até a Suprema Corte, como disse Rui Barbosa, só tem a prerrogativa de errar por último. Não existe nenhuma garantia de que o STF não possa errar. É uma necessidade alguém ter a última palavra, e essa é do STF, mas, enquanto ele não julgar, prevalece a decisão condenatória ou absolutória do Tribunal.

A discussão no Brasil deveria envolver quais hipóteses de decisão de juiz de primeiro grau podem ser executadas. A situação de um indivíduo que participa por horas de um júri popular, é condenado e sai livre pela porta da frente ofende a noção de justiça que o povo espera.

Lembro que uma presunção não pode valer mais que um juízo de mérito com análise exaustiva das provas. É uma contradição afirmar que o juiz, para condenar, tem que ir além de qualquer dúvida razoável e, ainda assim, garantir que o réu tenha presunção de inocência.

Importante lembrar que o STF, de 1988 a 2009, entendeu pela possibilidade de execução da sentença no segundo grau. Apenas de 2009 a 2016, a Corte teve a interpretação de que a execução depende do julgamento pelo STF. Sendo que, em 2016, retomou o entendimento de que a presunção de inocência acaba na segunda instância. Isso revela que a nossa tradição é pela execução imediata e que esse tema não será a solução para todas as angústias do nosso sistema criminal, porque existem outros problemas estruturantes que precisam ser resolvidos.