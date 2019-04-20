Home
>
Um tema, duas visões
>
Lei para policial que mata em serviço deve ser mais branda?

Lei para policial que mata em serviço deve ser mais branda?

Lei Anticrime de Sergio Moro permite que juízes reduzam ou até anulem a pena se considerarem que "o excesso decorrer de medo ou violenta emoção". Mas proposta não é consenso