Home
>
Um tema, duas visões
>
Decisão de acabar com horário de verão no país foi acertada?

Decisão de acabar com horário de verão no país foi acertada?

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que extinguiu a medida, aplicada sem interrupção por 35 anos. Especialistas em política energética se posicionam sobre a mudança