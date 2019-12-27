"Trabalha e paga pedágio. Novo lema da bandeira do ES", diz leitor

Terceira Ponte completou 30 anos em 2019 Crédito: Vitor Jubini

Com o aumento, o pedágio unidirecional da Terceira Ponte – cobrança única para os dois sentidos – para automóvel, caminhonete e furgão com dois eixos e rodagem simples subirá de R$ 2 para R$ 2,10. Para motos, o preço sobe de R$ 1 para R$ 1,05. Já para caminhões leves, ônibus e caminhão-trator e furgão (dois eixos e rodagem dupla), o valor que entrará em vigor será de R$ 4,20.

Desde 2013, o pedágio na Terceira Ponte opera com tarifa reduzida, para cobrir custos de manutenção e desapropriações, após decisão judicial em processo que investigava irregularidades que haviam sido apontados pelo MPES em ação civil pública. Neste mês, a Justiça Estadual julgou improcedentes os questionamentos feitos na ação.

O assunto foi um dos mais debatidos pelos leitores nesta sexta-feira (27), nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários:

Vamos fechar essa ponte... Cadê aquele povo de amarelo que fechou essa ponte com tanta gente? Bora, galera. (Valdecir Pereira da Silva)

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Eu estou esperando aquele povo de verde e amarelo subir a ponte agora para fazer protestinho levando o cachorro e a babá para reclamar do aumento do pedágio. E mais: aproveitem para reclamar do aumento da gasolina, da carne, do dólar... Mas vocês podem optar pela mesma apatia dos últimos meses e fingirem que essa é uma medida boa, vocês podem optar pelo transporte público e ajudar o meio ambiente. (Vitor Siqueira Pereira)

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Nem começou o novo ano e já os aumentos! O Natal neste ano foi pesado no supermercado, tudo carro. Não tem nenhuma fruta em promoção. (Ge Correia)

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Trabalha e Paga Pedágio. Novo lema da bandeira do ES. (Bruno La-Gatta Martins)

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Cinco por cento no valor atual, o aumento não foi muito, porém dificulta o troco. (Rodrigo Silva)

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Já imagino a demora na fila que deve resultar dessa “quebra” no valor das motos. A pessoa ali, meia hora caçando moedinhas, moedinhas caindo no chão… (André Moraes)

Será que tantos anos de pagamento desse pedágio já não pagaram a dívida com a concessionária? (Tânia Tagarro)

Eu já pago tag, de dois em dois meses 70 reais. Dez centavos nem fazem diferença... Mas também não concordo com esse aumento. Essa ponte já era para ser isenta de taxa de pedágio. (Bruno Nascimento)

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Essa ponte já foi paga há muito tempo... Deveria ser grátis a passagem. Será que vai ter que haver protesto novamente? (Vitor Espirito Santo)

Tudo relacionado a aumentos se resolve com boicote. Vá de Bike. O GV Bike custa R$ 1,85 e você ainda economiza com gasolina. (Luiz Felipe Santos Lopes)

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