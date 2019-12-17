"É um assalto", diz leitor sobre pedágio a R$ 5,90 na Terceira Ponte

Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

A decisão foi do juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Felippe Monteiro Morgado Horta, que julgou "improcedentes" os pedidos da Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) em 1998 e que levaram à redução do pedágio. A diminuição do valor foi motivada pelas irregularidades que haviam sido apontados pelo MPES na ação, agora refutadas.

A notícia, divulgada em primeira mão por A Gazeta, ganhou bastante repercussão entre os leitores. Confira alguns comentários:

Estão ficando doidões. Essa ponte já está muito bem paga, temos que ir e vir sem pagar. (Sônia Lemos)

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Caraca, aumento para R$ 5,90. Não prejudica pobre, não, prejudica a classe média, porque pobre não anda de carro. Mal, mal tem dinheiro para pagar as despesas de casa. Para aqueles que precisam passar pela Terceira Ponte, realmente é lamentável, um absurdo esse valor. (Cinha Loyola)

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Isso não é um aumento. Isso é um assalto. Mais que dobrou. Tá doido! (Maria Iraides Capelini)

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Eu, como motorista de aplicativo, vejo gente reclamar e evitar atravessar por 2 reais. Imagina agora aumentando mais ainda. (Lucas Kirmse)

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Começa pelo pedágio... aí junto vem a tarifa do ônibus, Ubers que faziam o trajeto não vão mais aceitar as corridas por achar que “não compensará ir e voltar vazio”. É privatização do lucro e socialização do prejuízo. (Daniel Braga)

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Aí sai do pedágio e cai em buracos. (Celma Moura)

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Como o governo conta os anos? A cobrança para pagamento da ponte não seria de dez ou vinte anos? Vamos boicotar o uso e lembrar nas próximas eleições de não votar em quem pretender manter a cobrança. (Nei Oliveira)

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Da última vez que o pedágio aumentou tanto,o povo quebrou tudo e o preço abaixou para menos de um real, não aprendem mesmo. Lamentável. (Gabriel Trarbach Nunes)

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Da última vez que quiseram subir pedágio houve ocupação da Ales. Vamos ver como vai ser desta vez! (Felipe Santos)

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Está chegando o Papai Noel dos proprietários e amigos da Rodosol! (Marco Antônio)

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Eles já têm aquele pedágio da Rodosol que é caro, agora querem subir esse também. (Eduardo Lovati)

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A duplicação das estradas até agora nada. Já sugaram bastante dinheiro, está na hora de investir em pavimentação e duplicação da BR 101, e não de aumentar pedágio. (Gustavo Debossan)

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Lá vem o Judiciário cobrar a conta. Tudo muito bem combinado nos bastidores. Um dia esse dia ia chegar! (Sérgio Neves)

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Vai todo mundo dar a volta e passar pela Segunda Ponte. (Eroneti Becalli)

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Sem condições isso aí. A não ser que eles querem repor aquele “prejuízo” de quando a ponte ficou liberada. (Junio Cezar)

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Por onde anda aquele deputado que estava defendendo o fim do pedágio? Se elegeu e a pauta acabou? (Raphael Silva)

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Curiosamente surge essa novidade próximo ao fim do contrato de concessão. (Felipe Pretti)

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Eu quero ver os manifestantes de verde e amarelo fecharem a ponte. (Marco Antônio)

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O trânsito diminuirá drasticamente! De volta à Lindenberg! (Maria Izabel Ghidetti Brandão)

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Eu, hein! Por que tão alto assim? Não pode de 2 aumentar para 3 reais? Tem que ir logo pra 5,90? (Valkiria Lins)

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Se já não bastasse o preço da carne, agora o pedágio sobe também. (Helena Oliveira de Jesus)

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Essa ponte é uma novela sem fim… o dinheiro já arrecadado com o pedágio desde a sua inauguração já dava pra construir pelo menos mais umas duas maiores que essa. Absurdo! (Waldicéia da Silva)

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E mais uma vez quem vai pagar somos nós. E vão se preparando: janeiro está chegando e junto com ele o aumento da passagem. Aposto uns R$ 4 ou até mais. (Diego Bertholdo)

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