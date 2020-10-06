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Ciclo de lives

Todas Elas transmite aula gratuita de vendas e marketing digital

Curso, que acontece nesta terça (6), às 19 horas, é destinado a mulheres que querem aprender sobre finanças e negócios. Assista

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 11:21
Mulheres empreendedoras poderão fazer curso do Ifes pela internet
Mulheres empreendedoras poderão fazer curso do Ifes pela internet Crédito: Pixabay
Vendas e marketing digital é o tema da live desta terça-feira (6) destinada a mulheres que querem aprender mais sobre finanças e negócios. Este é um dos cursos gratuitos que estão sendo oferecidos pelo programa Agenda Mulher, do governo do Estado, em parceria com a Agência de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Agifes). 
A transmissão será ao vivo pelo canal da Agifes no YouTube, às 19 horas. Os encontros terão certificados e as instruções para a emissão do documento serão disponibilizadas durante as lives. Assista abaixo:
A próxima aula vai ocorrer no dia 13 de outubro, com dicas para quem quer elaborar o seu pitch. (Conheça aqui o site Todas Elas.

PROGRAMAÇÃO

  • Nesta terça (6/10)
  • Horário: 19 horas
  • Tema: Vendas e Marketing Digital
  • Dia 13/10
  • Horário: 19 horas
  • Tema: Pich na Prática

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