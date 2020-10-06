Todas Elas transmite aula gratuita de vendas e marketing digital

Vendas e marketing digital é o tema da live desta terça-feira (6) destinada a mulheres que querem aprender mais sobre finanças e negócios. Este é um dos cursos gratuitos que estão sendo oferecidos pelo programa Agenda Mulher, do governo do Estado, em parceria com a Agência de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Agifes).
A transmissão será ao vivo pelo canal da Agifes no YouTube, às 19 horas. Os encontros terão certificados e as instruções para a emissão do documento serão disponibilizadas durante as lives. Assista abaixo:
A próxima aula vai ocorrer no dia 13 de outubro, com dicas para quem quer elaborar o seu pitch. (Conheça aqui o site Todas Elas.)
PROGRAMAÇÃO
- Nesta terça (6/10)
- Horário: 19 horas
- Tema: Vendas e Marketing Digital
- Dia 13/10
- Horário: 19 horas
- Tema: Pich na Prática