Programa oferece aulas on-line de graça de finanças e negócios para mulheres

Mulheres empreendedoras poderão fazer curso do Ifes pela internet Crédito: Pixabay

Mulheres que querem aprender mais sobre finanças e negócios poderá participar de um ciclo de três lives. Os cursos gratuitos serão oferecidos pelo programa Agenda Mulher, do governo do Estado, em parceria com a Agência de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Agifes). A Gazeta também vai transmitir os cursos em seu site. As aulas, que não precisam de inscrição prévia, vão ocorrer nesta terça (29), no dia 6 e 13 de outubro. ( Conheça aqui o site Todas Elas .)

Os temas abordados nesse primeiro ciclo serão: marketing digital, gestão financeira e dicas de como elaborar seu "pitch". O objetivo é estimular e capacitar mulheres em diversas áreas do empreendedorismo. A coordenadora do Núcleo Incubador de Vila Velha, Marcela Paes, afirma que os temas das lives foram escolhidos para atender às demandas identificadas durante as ações da Agenda Mulher e da Incubadora do Ifes.

Marcela Ferreira Paes, coordenadora do Núcleo Incubador de Vila Velha, organizadora e mediadora das Lives de Empreendedorismo feminino Crédito: Arquivo pessoal

“Percebemos que as mulheres têm muita dificuldade em administrar o seu negócio. Muitas vezes, elas não conseguem separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, por exemplo. E queremos falar um pouco de gestão para que a empresa tenha sucesso por muitos anos. A live sobre marketing digital é para ensiná-las a utilizarem as redes sociais a seu favor", disse Marcela.

Ela ainda acrescentou outros detalhes do curso: "O 'pitch', que é uma descrição resumida do negócio, escolhemos porque durante as capacitações observamos que as mulheres precisam aprender a resumir o seu negócio em poucos minutos tanto para os clientes quanto para uma situação de negócios, como pedir um financiamento”, afirmou.

A transmissão será ao vivo pelo canal da Agifes no YouTube, às 19h. Os encontros terão certificados e as instruções para a emissão do certificado serão disponibilizadas durante as lives. Não é preciso fazer inscrição.

PROGRAMAÇÃO

Dia: 29/09

Horário: 19h

Tema: Gestão e Finanças - Um Olhar Socioemocional



Dia 06/10

Horário: 19h

Tema: Vendas e Marketing Digital



Dia 13/10

Horário: 19h

Tema: Pitch na Prática

