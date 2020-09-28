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Ciclo de lives

Programa oferece aulas on-line de graça de finanças e negócios para mulheres

Os temas abordados nesse primeiro ciclo, que começa nesta terça (29), são: marketing digital, gestão financeira e dicas como elaborar seu "pitch" para atrair financiadores e parceiros

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 19:03
Mulheres empreendedoras poderão fazer curso do Ifes pela internet
Mulheres empreendedoras poderão fazer curso do Ifes pela internet Crédito: Pixabay
Projeto Todas Elas
Mulheres que querem aprender mais sobre finanças e negócios poderá participar de um ciclo de três lives. Os cursos gratuitos serão oferecidos pelo programa Agenda Mulher, do governo do Estado, em parceria com a Agência de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Agifes). A Gazeta também vai transmitir os cursos em seu site. As aulas, que não precisam de inscrição prévia, vão ocorrer nesta terça (29), no dia 6 e 13 de outubro. (Conheça aqui o site Todas Elas.)
Os temas abordados nesse primeiro ciclo serão: marketing digital, gestão financeira e dicas de como elaborar seu "pitch". O objetivo é estimular e capacitar mulheres em diversas áreas do empreendedorismo. A coordenadora do Núcleo Incubador de Vila Velha, Marcela Paes, afirma que os temas das lives foram escolhidos para atender às demandas identificadas durante as ações da Agenda Mulher e da Incubadora do Ifes. 
Marcela Ferreira Paes, Coordenadora do Núcleo Incubador de Vila Velha. Organizadora e mediadora das Lives de Empreendedorismo feminino.
Marcela Ferreira Paes, coordenadora do Núcleo Incubador de Vila Velha, organizadora e mediadora das Lives de Empreendedorismo feminino Crédito: Arquivo pessoal

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“Percebemos que as mulheres têm muita dificuldade em administrar o seu negócio. Muitas vezes, elas não conseguem separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, por exemplo. E queremos falar um pouco de gestão para que a empresa tenha sucesso por muitos anos. A live sobre marketing digital é para ensiná-las a utilizarem as redes sociais a seu favor", disse Marcela.
Ela ainda acrescentou outros detalhes do curso: "O 'pitch', que é uma descrição resumida do negócio, escolhemos porque durante as capacitações observamos que as mulheres precisam aprender a resumir o seu negócio em poucos minutos tanto para os clientes quanto para uma situação de negócios, como pedir um financiamento”, afirmou.
A transmissão será ao vivo pelo canal da Agifes no YouTube, às 19h. Os encontros terão certificados e as instruções para a emissão do certificado serão disponibilizadas durante as lives. Não é preciso fazer inscrição.

PROGRAMAÇÃO

  • Dia: 29/09
  • Horário: 19h
  • Tema: Gestão e Finanças - Um Olhar Socioemocional
  • Dia 06/10
  • Horário: 19h
  • Tema: Vendas e Marketing Digital
  • Dia 13/10
  • Horário: 19h
  • Tema: Pitch na Prática
Com informações do Programa Agenda Mulher, do governo do Estado.

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