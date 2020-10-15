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Ciclo de lives

Todas Elas transmite aula grátis com dicas de vendas e empreendedorismo

Curso on-line é destinado a mulheres empreendedoras que querem aprimorar técnicas de vendas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 10:07

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 10:07

Mulher trabalhando em casa; home office
Ciclo de lives ajuda mulheres empreendedoras com técnicas de marketing  Crédito: Pixabay
Técnica de vendas para ter mais lucro nos negócios é o tema da live desta quinta-feira (15) destinada a mulheres que querem aprender mais sobre marketing e finanças. Este será o terceiro encontro dos cursos gratuitos que estão sendo oferecidos pelo programa Agenda Mulher, do governo do Estado, em parceria com a Agência de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Agifes).  A aula será transmitida na página Todas Elas, de A Gazeta.

Assista ao vídeo:

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A empresária Tati Oliveira vai apresentar do tema Venda em 3 Minutos, com as técnicas do pitch. Também participam da aula Larissa Haddad e Marcela Paes, do Núcleo Incubador do Ifes.
Elas vão debater sobre vendas com sucesso, lucro nos negócios e até dicas para quem quer concorrer a uma vaga de emprego.
A transmissão será ao vivo pelo canal da Agifes no YouTube, às 19 horas, e também transmitida no site do Todas Elas (www.agazeta.com.br/todaselas). As participantes vão receber certificados e as instruções para a emissão do documento serão disponibilizadas durante a live.

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