Todas Elas transmite aula grátis com dicas de vendas e empreendedorismo

Técnica de vendas para ter mais lucro nos negócios é o tema da live desta quinta-feira (15) destinada a mulheres que querem aprender mais sobre marketing e finanças. Este será o terceiro encontro dos cursos gratuitos que estão sendo oferecidos pelo programa Agenda Mulher, do governo do Estado, em parceria com a Agência de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Agifes). A aula será transmitida na página Todas Elas, de A Gazeta.
Assista ao vídeo:
A empresária Tati Oliveira vai apresentar do tema Venda em 3 Minutos, com as técnicas do pitch. Também participam da aula Larissa Haddad e Marcela Paes, do Núcleo Incubador do Ifes.
Elas vão debater sobre vendas com sucesso, lucro nos negócios e até dicas para quem quer concorrer a uma vaga de emprego.
A transmissão será ao vivo pelo canal da Agifes no YouTube, às 19 horas, e também transmitida no site do Todas Elas (www.agazeta.com.br/todaselas). As participantes vão receber certificados e as instruções para a emissão do documento serão disponibilizadas durante a live.