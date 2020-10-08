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OAB-ES cria Banco de Mulheres Advogadas Palestrantes

O objetivo é proporcionar maior participação feminina e democratização nos eventos da Ordem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 18:04

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:04

De acordo com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Livia Dal Piaz, o projeto promove a inclusão e democratização das mulheres no sistema OAB
De acordo com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Livia Dal Piaz, o projeto promove a inclusão e democratização das mulheres no sistema OAB Crédito: OAB-ES/Divulgação
Com o objetivo de sugerir nomes para que as Comissões possam bem cumprir a Portaria n. 261/2020 da OAB, por meio de maior participação feminina e democratização nos eventos da instituição, a Comissão da Mulher Advogada propõe a criação do Banco de Mulheres Palestrantes da OAB-ES.
A Comissão ouviu o grupo de presidentes de comissões temáticas da seccional capixaba e decidiu compilar em forma de um banco de dados o cadastro de advogadas aptas a realizar eventos pela Ordem.
De acordo com a presidente da Comissão, Livia Dal Piaz, o projeto promove a inclusão e democratização das mulheres no sistema OAB. Além disso, ela também ressalta que o banco não é uma promessa de convite para palestrar.
"O banco será uma sugestão de nomes que poderão ser usados pelos presidentes das comissões da Casa e por outras instituições que eventualmente solicitem. Será uma forma de mostrar que há no mercado diversas mulheres preparadas para travar debates jurídicos de qualidade."
Livia Dal Piaz - Presidente da Comissão
A comissão se preocupou, ainda, em fazer constar o campo "raça", de preenchimento facultativo, como forma de estar atenta à diversidade racial.

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