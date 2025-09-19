Serra adota Patrulha Maria da Penha para frear violência contra a mulher

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:49
Um levantamento sobre a violência letal na Serra revela que entre os anos de 2017 e 2025, mais de um terço de todos os homicídios dolosos de mulheres no município foram classificados como feminicídio. Dos 81 assassinatos registrados no período, 30 foram motivados por questões de gênero, o que representa 37% do total.
Os números mostram que, para cada três mulheres assassinadas na cidade, mais de uma foi vítima de um crime de ódio ou posse, muitas vezes cometido por parceiros ou ex-parceiros. O dado expõe a face mais cruel da violência doméstica e familiar, acendendo um alerta sobre a segurança das mulheres na Serra.
Para frear a escalada da violência, a aposta mais recente do município é a Patrulha Maria da Penha, criada em agosto deste ano. Coordenada pela Secretaria de Defesa Social (Sedes) em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom), a iniciativa é operada pela Guarda Civil Municipal (GCM) e visa a fortalecer a rede de proteção.
De acordo com a gestão da cidade, no primeiro mês de operação, o serviço atuou em quatro acionamentos para atender mulheres vítimas de violência. O principal objetivo é acompanhar situações de risco, fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas e realizar visitas periódicas para monitorar a segurança das vítimas.
A gestão defende que a rede de apoio, incluindo o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cramvis) e a Casa da Rosa, tem se fortalecido. "A expressiva redução dos feminicídios no município demonstra que as mulheres estão sendo alcançadas e protegidas com maior antecedência. O compromisso da gestão é seguir ampliando essa rede, reforçando as ações preventivas e garantindo que cada vez menos mulheres cheguem ao extremo da violência letal."
O feminicídio, incluído no Código Penal brasileiro em 2015, é a instância máxima da violência de gênero. Ele é caracterizado como um assassinato que envolve violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Diferentemente de outros homicídios, a motivação aqui não é latrocínio ou briga entre facções, mas sim o sentimento de posse e o ódio direcionado à vítima por ela ser mulher.
Os dados, que reúnem estatísticas de segurança pública, levantam questionamentos sobre a eficácia das políticas de prevenção e da rede de apoio disponível para mulheres em situação de risco na cidade.
Diante deste cenário, a reportagem buscou respostas da Prefeitura da Serra. A gestão municipal reconhece a gravidade dos dados, mas aponta para uma redução expressiva nos casos recentes, fruto de novas políticas públicas.
Questionada sobre a cidade ter o maior número de casos de feminicídios do Espírito Santo em oito anos, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Comunicação (SECOM), afirmou avaliar o dado "com muita seriedade", pois ele evidencia que a violência de gênero é um fator determinante em grande parte das mortes de mulheres.
No entanto, a prefeitura ressalta que o cenário recente tem mostrado avanços. "O município tem registrado uma importante redução no número de feminicídios, fruto de políticas públicas consistentes. Em 2022, a Serra alcançou o marco histórico de não registrar nenhum caso de feminicídio", informa a nota.
Segundo a administração, os resultados positivos continuam: "O fato de termos chegado à segunda quinzena de setembro de 2025 com apenas um feminicídio no município é a prova de que as políticas adotadas têm surtido efeito".
