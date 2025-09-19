Home
Serra adota Patrulha Maria da Penha para frear violência contra a mulher

Levantamento entre 2017 e 2025 revela que 37% dos homicídios de mulheres no município foram crimes de ódio motivados pelo gênero

Larissa Fontes

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:49

Integrantes da Guarda Civil Municipal e funcionárias da prefeitura da Serra em frente à viatura da Patrulha Maria da Penha.
A Patrulha Maria da Penha foi criada em agosto deste ano na Serra. Crédito: Dayana Souza/PMS

Um levantamento sobre a violência letal na Serra revela que entre os anos de 2017 e 2025, mais de um terço de todos os homicídios dolosos de mulheres no município foram classificados como feminicídio. Dos 81 assassinatos registrados no período, 30 foram motivados por questões de gênero, o que representa 37% do total.

Levantamento entre 2017 e 2025 revela que 37% dos homicídios de mulheres no município foram crimes de ódio motivados pelo gênero

Os números mostram que, para cada três mulheres assassinadas na cidade, mais de uma foi vítima de um crime de ódio ou posse, muitas vezes cometido por parceiros ou ex-parceiros. O dado expõe a face mais cruel da violência doméstica e familiar, acendendo um alerta sobre a segurança das mulheres na Serra.

Para frear a escalada da violência, a aposta mais recente do município é a Patrulha Maria da Penha, criada em agosto deste ano. Coordenada pela Secretaria de Defesa Social (Sedes) em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom), a iniciativa é operada pela Guarda Civil Municipal (GCM) e visa a fortalecer a rede de proteção.

De acordo com a gestão da cidade, no primeiro mês de operação, o serviço atuou em quatro acionamentos para atender mulheres vítimas de violência. O principal objetivo é acompanhar situações de risco, fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas e realizar visitas periódicas para monitorar a segurança das vítimas.

A gestão defende que a rede de apoio, incluindo o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cramvis) e a Casa da Rosa, tem se fortalecido. "A expressiva redução dos feminicídios no município demonstra que as mulheres estão sendo alcançadas e protegidas com maior antecedência. O compromisso da gestão é seguir ampliando essa rede, reforçando as ações preventivas e garantindo que cada vez menos mulheres cheguem ao extremo da violência letal."

Diferença de homicídio para feminicídio

O feminicídio, incluído no Código Penal brasileiro em 2015, é a instância máxima da violência de gênero. Ele é caracterizado como um assassinato que envolve violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Diferentemente de outros homicídios, a motivação aqui não é latrocínio ou briga entre facções, mas sim o sentimento de posse e o ódio direcionado à vítima por ela ser mulher.

Os dados, que reúnem estatísticas de segurança pública, levantam questionamentos sobre a eficácia das políticas de prevenção e da rede de apoio disponível para mulheres em situação de risco na cidade.

Diante deste cenário, a reportagem buscou respostas da Prefeitura da Serra. A gestão municipal reconhece a gravidade dos dados, mas aponta para uma redução expressiva nos casos recentes, fruto de novas políticas públicas.

Redução nos números de feminicídio na Serra

Questionada sobre a cidade ter o maior número de casos de feminicídios do Espírito Santo em oito anos, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Comunicação (SECOM), afirmou avaliar o dado "com muita seriedade", pois ele evidencia que a violência de gênero é um fator determinante em grande parte das mortes de mulheres.

No entanto, a prefeitura ressalta que o cenário recente tem mostrado avanços. "O município tem registrado uma importante redução no número de feminicídios, fruto de políticas públicas consistentes. Em 2022, a Serra alcançou o marco histórico de não registrar nenhum caso de feminicídio", informa a nota.

Segundo a administração, os resultados positivos continuam: "O fato de termos chegado à segunda quinzena de setembro de 2025 com apenas um feminicídio no município é a prova de que as políticas adotadas têm surtido efeito".

Como funciona a Patrulha Maria da Penha?

  • O que é? É um serviço especializado da Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com as secretarias de Defesa Social e de Políticas para as Mulheres, para proteger mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e de gênero.
  • Como funciona? A Patrulha é acionada pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cramvis) para atender casos de descumprimento de medidas protetivas, realizar buscas ativas e outras ações de acompanhamento e segurança.
  • Quem pode ser atendida? Mulheres vítimas de violência que já são acompanhadas pelo Cramvis. O acionamento é feito exclusivamente pelos profissionais do centro de referência.
  • Precisa de medida protetiva? Não. Segundo a prefeitura, basta haver a quebra de um direito da mulher para que a situação seja analisada e, se necessário, a Patrulha seja mobilizada.

Este conteúdo foi escrito por uma aluna do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Mikaella Campos.

