Meninas estupradas: 3 abortam enquanto 300 se tornam mães no ES

As portas de entrada do sistema de saúde para o acesso à essa assistência compreendem os serviços de: Atenção Primária à Saúde, atenção especializada, atenção de média e alta complexidade e atenção às urgências e emergências. Cada município é responsável por organizar sua rede assistencial de forma a contemplar a indicação dos profissionais responsáveis por cada etapa da atenção e o compartilhamento dos fluxos em âmbito municipal, regional e estadual, de modo que todos os profissionais de saúde estejam aptos a acolher e atender as pessoas que acessarem o serviço de forma ágil, humanizada e respeitosa.



A Unidade Básica de Saúde geralmente é a porta de entrada da mulher, no serviço de saúde, em busca de interrupção legal da gestação, sendo que alguns municípios contam também com ambulatório especializado para esse tipo de atendimento. Nas situações de urgência a mulher pode ser acolhida por um serviço de Pronto Atendimento ou Pronto Socorro, sendo posteriormente transferida para uma maternidade de referência.



Em relação à assistência hospitalar para a mulher que almeja a interrupção legal da gestação, a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil do Espírito Santo se organiza levando em consideração a regionalização. Assim, o Hospital São José localizado de Colatina é referência para o atendimento da Região Central Norte de Saúde. A Região Metropolitana possui dois serviços de referência, em Serra, com o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves - que atende os casos de mulheres com gestação de anencéfalos e aquelas com risco de morte por patologia complicada pela gravidez - e em Vila Velha, no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves que é referência para o atendimento à mulher com gestação decorrente de violência sexual, sendo que, nesses casos, conta-se ainda com o apoio do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morães, que atende preferencialmente, moradoras de Vitória, oferecendo assistência ambulatorial e hospitalar. O Hospital Infantil Francisco de Assis, de Cachoeiro de Itapemirim, é referência para o atendimento às mulheres que buscam pela interrupção legal da gestação e que residem na Região Sul de saúde.