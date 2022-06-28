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Leonel Ximenes

Triste realidade: ES tem um estupro a cada seis horas, em média

Segundo o Ministério da Justiça, foram registradas 1.470 ocorrências do gênero no Espírito Santo, em 2021

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

28 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória - Vigília pelo fim dos feminicídios e da violência contra as mulheres, realizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Vigília pelo fim do feminicídio e da violência contra as mulheres, na Praça Costa Pereira, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O estupro é uma triste realidade no Brasil, como evidenciado no caso da atriz Klara Castanho – exposto de maneira totalmente criminosa – e de outras tantas vozes que não têm espaço para se defender. No Espírito Santo, a tendência também é triste: acontece um estupro a cada seis horas, em média, de acordo com informações do site do Ministério da Justiça e da Segurança Pública relativas ao ano passado.
Segundo o Ministério da Justiça, foram registradas 1.470 ocorrências do gênero no Espírito Santo, em 2021. Agosto foi o mês com mais crimes, com 139 casos.
Em 2022, o ministério compila as ocorrências do primeiro bimestre, que somam 234 crimes, ou seja, mantendo a média de um crime a cada seis horas, assim como em todo o ano passado.

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Procurado pela coluna, o presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa, deputado Delegado Danilo Bahiense, aponta que o número pode ser ainda maior.
“Lamentavelmente, por ser um crime que dilacera a pessoa fisicamente e psicologicamente, muitas das vítimas acabam não denunciando por vergonha ou por medo do seu agressor. É muito triste ainda verificarmos que muitas das pessoas que sofrem com isso são crianças e adolescentes, que acabam sendo atacadas por quem deveriam protegê-las: seus responsáveis”, aponta o parlamentar.
O Disque 100 relata que o Espírito Santo, de janeiro até o último dia 20 de junho, somou 230 denúncias de violência sexual (incluindo as violências física e psíquica), com 366 violações relatadas. Uma denúncia pode conter mais de uma violação por caso.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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