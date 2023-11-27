Divórcio pela Lei Maria da Penha: entenda pedido feito por Ana Hickmann

Ana Hickmann chorou ao falar sobre a agressão que sofreu de Alexandre Correa Crédito: Reprodução/Domingo Espetacular/TV Record

Duas semanas após registrar uma denúncia contra o marido Alexandre Corrêa , a modelo e apresentadora Ana Hickmann contou em entrevista à TV Record, neste domingo (26), que solicitou o divórcio por meio da Lei Maria da Penha. A medida pode acelerar o processo e garantir o direito de proteção à vítima.

Um processo de divórcio litigioso padrão, em que as partes não entram em acordo sobre a separação, pode durar mais de um ano para ser finalizado. Pensando na segurança da vítima, quando o divórcio é pedido por meio da Lei Maria da Penha , há uma celeridade nos trâmites judiciais.

Além disso, Renata Lemos, advogada criminalista e de defesa dos direitos das mulheres, ressalta que outros mecanismos de proteção são disponibilizados para mulheres que solicitam a separação devido à violência.

“O divórcio padrão não alcança algumas proteções que a vítima não tem direito, como guarda unilateral, medida protetiva, apoio psicológico. No caso da Ana Hickmann, a separação pela Lei Maria da Penha permite ainda que, em caso de falência, ela não arque com nenhuma responsabilidade criminal sobre as dívidas”, explica Renata, que também é voluntária do projeto social Justiceiras, que presta assistência jurídica e psicológica para mulheres em situação de violência doméstica.

O divórcio com base na Lei Maria da Penha pode ser solicitado por qualquer mulher vítima de violência no momento da denúncia. Entretanto, a advogada afirma que a separação não é vinculada à medida protetiva, devendo também ser expressamente solicitada.

“Solicitar o divórcio não significa ter a medida protetiva . São mecanismos distintos que não são condicionantes. É possível divorciar sem acionar a proteção, porém não é recomendável, uma vez que a medida protetiva proíbe o agressor de ter acesso e contato com a vítima, seja pessoalmente, mensagem ou ligação, evitando ameaças e novas agressões”, alerta Renata.

Briga

A briga entre Ana Hickmann e seu marido, o empresário Alexandre Corrêa, aconteceu no dia 11 de novembro em Itu, no interior de São Paulo, na casa onde moravam. Ela disse que estava conversando com o filho na cozinha sobre mudanças que aconteceriam na vida da família, já que o casamento não andava bem.

Segundo Hickmann, Alexandre começou a briga dizendo que ela não podia falar desse assunto com o filho. A apresentadora explica que a discussão ficou mais acalorada e, para se desvencilhar do marido, seguiu em direção à porta de correr em sua cozinha, a mesma que Alexandre teria fechado com força, atingindo Hickmann e ferido seu cotovelo.

No Espírito Santo , milhares de mulheres são vítimas da mesma violência sofrida pela apresentadora. Até o mês de outubro de 2023, foram registradas mais de 17,8 mil denúncias de violência doméstica, conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) . Os indicadores mostram ainda que o número de casos aumentou 4,1% comparado ao ano de 2022, quando foram 17,1 mil registros. Mais de 70% dos casos ocorreram dentro de residências.

A medida de separação usada por Ana Hickmann foi uma mudança da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A alteração em relação à forma como o pedido de divórcio, separação ou dissolução de união estável pode ser feito ocorreu em 2019 e prevê outras medidas na legislação que trata da violência contra mulher. São elas: