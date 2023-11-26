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Entrevista

'Ele não me soltava, tive medo', diz Ana Hickmann sobre agressão do marido

Apresentadora relata o que ocorreu quando foi agredida por Alexandre Correa, dentro da casa da família, em Itu, interior de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 nov 2023 às 11:56

Publicado em 26 de Novembro de 2023 às 11:56

SÃO PAULO - Duas semanas após registrar uma denúncia por violência doméstica contra o marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann deu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record). Na última semana, a apresentadora afirmou que só falaria quando estivesse pronta.
Na conversa com Carolina Ferraz, ela aparece visivelmente emocionada e relata os acontecimentos na casa da família em Itu, interior de São Paulo, na tarde de sábado (11).
Ana Hickmann agradece mensagens de apoio após violência doméstica
Ana Hickmann deu entrevista duas semanas após registrar denúncia contra o marido Crédito: @Instasgram
"Ele veio sim para me dar uma cabeçada, ele não me soltava. Fiquei com medo. Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo. Fiquei com vergonha", diz ela em material antecipado divulgado pelo programa.
Quando admitiu a agressão, Correa afirmou que "jamais deu uma cabeçada" em Ana e classificou o episódio como "desinteligência entre casais".
A ex-modelo entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra ele na quarta-feira (22).
O advogado de Correa, Enio Murad, comentou o pedido da medida protetiva feito por Ana. "Os advogados de Ana Hickmann pediram medida protetiva por uma suposta arma de fogo. Alegaram que meu cliente estaria andando armado e rondando a residência do casal"

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