'Ele não me soltava, tive medo', diz Ana Hickmann sobre agressão do marido

SÃO PAULO - Duas semanas após registrar uma denúncia por violência doméstica contra o marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann deu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record). Na última semana, a apresentadora afirmou que só falaria quando estivesse pronta.

Na conversa com Carolina Ferraz, ela aparece visivelmente emocionada e relata os acontecimentos na casa da família em Itu, interior de São Paulo, na tarde de sábado (11).

Ana Hickmann deu entrevista duas semanas após registrar denúncia contra o marido Crédito: @Instasgram

"Ele veio sim para me dar uma cabeçada, ele não me soltava. Fiquei com medo. Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo. Fiquei com vergonha", diz ela em material antecipado divulgado pelo programa.

Quando admitiu a agressão, Correa afirmou que "jamais deu uma cabeçada" em Ana e classificou o episódio como "desinteligência entre casais".