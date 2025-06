Prisão

Ex-marido de Ana Hickmann é condenado a três anos de prisão após ofender Edu Guedes

OUTRO LADO: Empresário Alexandre Correa confia em reversão da pena

De acordo com a sentença, proferida pela 4ª Vara Criminal da Barra Funda, Alexandre extrapolou a liberdade de expressão após fazer declarações à honra de Edu. Dentre elas, que o cozinheiro teria feito atos considerados criminosos e seria um "canalha bandido" sem apresentar provas.>

Edu já havia movido duas queixas-crime contra Alexandre, uma delas por difamação, após o empresário acusá-lo de manter um relacionamento com Ana enquanto ainda era casada.>

Afirma ainda que Alexandre vai colaborar com a Justiça. "Reiteramos o compromisso com a verdade dos fatos e com o pleno exercício do direito de defesa, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito", conclui a nota.>