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Em Vitória

Ato na Praia de Camburi vai lembrar vítimas de feminicídio no ES

A "Ação do Sapato Vazio" vai usar pares de calçado para representar mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pela violência de gênero; evento será realizado sábado (18) pela manhã

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 15:26

Publicado em 

14 abr 2026 às 15:26
Ação do Sapato Vazio
"Ação do Sapato Vazio" mobiliza pessoas para combater o cenário de violência Crédito: Divulgação: Instituto Mulheres Guerreiras
Para combater o feminicídio e a violência contra a mulher, o Instituto Mulheres Guerreiras vai promover a “Ação do Sapato Vazio”,  no próximo sábado (18), na Praia de Camburi, em Vitória. O ato, que é gratuito, visa chamar a atenção para o atual cenário de violência e o aumento dos números de feminicídio. A iniciativa levará pares de calçados para as ruas, representando as vítimas que tiveram suas vidas interrompidas pela violência.
O instituto destaca que o feminicídio não é um caso isolado, mas sim um problema que afeta centenas de mulheres. Nas redes sociais, a instituição publicou a mensagem: “Cada sapato vazio representa uma mulher que teve sua vida interrompida pela violência. Não são números. São histórias. São sonhos que foram silenciados”.
A concentração será na Praia de Camburi, em Vitória, na altura do bairro Jardim da Penha, próxima à estátua de Maurício de Oliveira. O objetivo da ação é mobilizar mais pessoas para a luta, incentivar a denúncia e levar informação para as mulheres. 

Serviço

Ação do Sapato Vazio
  • Data: 18 de abril 
  • Horário: 9 horas
  • Local: Estátua Maurício de Oliveira, na Praia de Camburi 

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