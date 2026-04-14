Ato na Praia de Camburi vai lembrar vítimas de feminicídio no ES

Para combater o feminicídio e a violência contra a mulher, o Instituto Mulheres Guerreiras vai promover a “Ação do Sapato Vazio”, no próximo sábado (18), na Praia de Camburi, em Vitória. O ato, que é gratuito, visa chamar a atenção para o atual cenário de violência e o aumento dos números de feminicídio. A iniciativa levará pares de calçados para as ruas, representando as vítimas que tiveram suas vidas interrompidas pela violência.
O instituto destaca que o feminicídio não é um caso isolado, mas sim um problema que afeta centenas de mulheres. Nas redes sociais, a instituição publicou a mensagem: “Cada sapato vazio representa uma mulher que teve sua vida interrompida pela violência. Não são números. São histórias. São sonhos que foram silenciados”.
A concentração será na Praia de Camburi, em Vitória, na altura do bairro Jardim da Penha, próxima à estátua de Maurício de Oliveira. O objetivo da ação é mobilizar mais pessoas para a luta, incentivar a denúncia e levar informação para as mulheres.
Serviço
Ação do Sapato Vazio
- Data: 18 de abril
- Horário: 9 horas
- Local: Estátua Maurício de Oliveira, na Praia de Camburi