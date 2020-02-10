Tiros e políticas públicas fazem vítimas quando disparadas a esmo

Alice da Silva Almeida, menina de três anos baleada em casa, em Vila Velha Crédito: Acervo da família

Ela foi alvejada ao menos duas vezes, quando um rapaz de 17 anos invadiu a residência para fugir de uma perseguição. Ele seria o alvo dos disparos, segundo a polícia. Alice engrossa o rol de vítimas de bala perdida no Estado. Como é infelizmente comum nesse tipo de crime, o autor dos disparos não havia sido identificado até a tarde desta segunda-feira (10).

Os tiroteios, embora ceifem dezenas de vidas inocentes a cada ano, não contam com estatísticas oficiais. Quando deixam vítimas, confrontos entre gangues ou acerto de contas entre criminosos, que espalham o pânico entre a população capixaba, especialmente de áreas dominadas pelo tráfico de drogas, caem na vala comum dos homicídios e tentativas de homicídios.

Onde Tem Tiroteio registou uma média de 20 ocorrências por mês no Espírito Santo. Aplicativos abastecidos pelos próprios usuários, como redes sociais, tentam preencher lacunas do poder público, ao servir de alerta para a população e, de quebra, registrar as ocorrências. No ano passado, o appregistou uma média de 20 ocorrências por mês no Espírito Santo. Neste ano, apenas em janeiro, foram mais de 40. Em fevereiro, até esta segunda, já são 19 . Os números não são oficiais, mas ajudam a dimensionar o tamanho do problema.