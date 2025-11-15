Maratona de jogos

Tudo ou nada: última rodada decide vagas para mata-mata da Taça EDP das Comunidades

Campo do Itararé, em Vitória, e Campo do Serra Dourada II, na Serra, serão os palcos da série de jogos que define quem avança às oitavas e quartas de final da competição

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 21:35

Terceira rodada será aberta com jogos dos grupos femininos Crédito: @ilsin_sports

Está chegando a hora de conhecer os times que vão avançar para a fase de mata-mata na Taça EDP das Comunidades 2025. A terceira e última rodada da fase de grupos acontece neste domingo (16) com partidas em Vitória e na Serra, reunindo equipes de toda a Grande Vitória e do interior do Espírito Santo.

Após uma maratona de jogos nos dois últimos finais de semana — contando com o sábado (15) —, a terceira rodada será crucial para quem quer seguir na luta pelo título do maior campeonato de comunidades do Estado. Enquanto algumas equipes têm 100% de aproveitamento e lideram suas chaves com tranquilidade, outras buscam reverter resultados negativos para continuar sonhando com a conquista.

Confira o cronograma!

Jogos na Serra 8h - P. Residencial Tubarão x Barcelona (masculino)

9h - Vale Encantado x Serra Dourada (feminino)

10h - Nova Rosa da Penha x Kubitschek (feminino)

11h - Vila Nova de Colares x Vista da Serra (masculino)

12h - Planalto Serrano x Nova Almeida (masculino)

13h - Alterosas x Eldorado (masculino)

14h - Caieiras Velha x Jardim Carapina (masculino)

15h - Santana x Santa Terezinha (masculino)

16h - Padre Gabriel x São Geraldo 2 (masculino)

17h - Vista Mar x Serra Dourada (masculino)

Jogos em Vitória 8h - Jesus de Nazareth x Goiabeiras (feminino)

9h - Bairro da Penha x Andorinhas (feminino)

10h - Nova Bethânia x Aparecida (masculino)

11h - Jabaeté x Adalberto Simão Nader (masculino)

12h - Barra do Jucu x São Torquato (masculino)

13h - Riviera da Barra x Dom João Batista (masculino)

14h - Romão x Aribiri (masculino)

15h - São Pedro x Alagoano (masculino)

16h - Ibes x Rio Marinhos (masculino)

17h - Nova Rosa da Penha x Mucuri



Todos os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos por meio do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES



Android

iOS (Iphone)

Calendário da Taça EDP das Comunidades 2025 ➣ 16 — Última rodada da fase de grupos

➣ 22 e 23/11 — Oitavas de Final

➣ 29/11 — Quartas de Final

➣ 6/12 —Semifinais

➣ 13/12 — Finais

Após a maratona de jogos, a competição vai promover R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

