E-Taça EDP das Comunidades tem fim de semana decisivo na fase classificatória

Time masculino em disputa pela E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Arthur Louzada

Neste sábado (15) a bola rolou novamente de forma virtual pela fase classificatória da E-Taça das Comunidades 2022. Neste domingo (16), os jogos continuam a partir das 10h e serão conhecidas as equipes que avançam às oitavas de final da competição. Os jogos estão acontecendo no Parque Gráfico da Rede Gazeta. Ao todo, são 40 equipes (32 masculinas e 8 femininas). Serão 196 partidas transmitidas ao vivo através do site de A Gazeta e as comunidades campeãs serão conhecidas no próximo dia 6 de novembro. A competição está sendo disputada no jogo Fifa 22, do Playstation 4.

Para esta etapa classificatória, as equipes da categoria masculina estão divididas em 8 grupos com 4 equipes cada. Já na categoria feminina, são 2 grupos com 4 times cada.

A competição masculina conta com cinco times estreantes, que pela primeira vez estão disputando o título de melhor comunidade. São eles: Adalberto Simão Nader, Chácara Parreiral, Alto Lage, Soteco e Santa Martha.

A E-Taça EDP das Comunidades conta com uma página especial em A Gazeta ao longo do período. Será possível visualizar matérias sobre os jogos, tabelas, galerias de fotos, o regulamento e histórias de atletas que estarão competindo.

Já no aplicativo Taça das Comunidades, disponível para iOS e Android, o torcedor pode acompanhar o jogo minuto a minuto, conferir as escalações e estatísticas dos jogadores, histórico dos jogos, notícias e vídeos.

Prêmios

Para a edição deste ano, a EDP, em parceria com a Rede Gazeta e a Central das Comunidades (CDC), irão premiar a melhor torcida, melhor torcedor e melhor jogador. A torcida que mais participar nas redes sociais, levará cem cestas básicas para a respectiva comunidade. Já o torcedor que mais interagir e o melhor jogador, levarão um smartphone cada.

Calendário dos jogos

08/10 - Abertura dos Jogos - Parque Gráfico - 10h - 12h | 13h - 17h

09, 15 e 16/10 - Jogos 1ª Fase - Parque Gráfico - 10h - 12h | 13h - 17h

22/10 - Oitavas de Final - Parque Gráfico - 10h - 12h | 13h - 17h

23/10 - Quartas de Final - Parque Gráfico - 10h - 12h | 13h - 17h

29/10 - Semifinais - Parque Gráfico - 10h - 12h