Acompanhe os jogos do segundo dia de E-Taça EDP das Comunidades

Saiba quais são os duelos da Arena Amarela:
Arena Amarela
10h - Jesus de Nazareth x Padre Gabriel
11h - Vista Mar x Jesus de Nazareth
12h - Jesus de Nazareth x Palmeiras
Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 06:00
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