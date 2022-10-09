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Arena Amarela

Acompanhe os jogos do segundo dia de E-Taça EDP das Comunidades

A programação segue por todo o domingo, com transmissão ao vivo em A Gazeta

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 06:00

Publicado em 

09 out 2022 às 06:00

Saiba quais são os duelos da Arena Amarela:

Arena Amarela
10h - Jesus de Nazareth x Padre Gabriel
11h - Vista Mar x Jesus de Nazareth
12h - Jesus de Nazareth x Palmeiras

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