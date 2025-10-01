Chegou a hora: inscrições abertas para a Taça EDP das Comunidades 2025

Participe!

Competição deve envolver mais de cinco mil jovens durante a disputa pelo troféu, pelas medalhas e pela premiação voltada para a compra de materiais esportivos para o fomento de projetos de equipes masculinas e femininas de diversas regiões do Espírito Santo

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:53

Final da Taça EDP das Comunidades em 2024, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição da Taça EDP das Comunidades 2025. Assim como em 2024, neste ano, o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo, lançado oficialmente na manhã desta quarta-feira (1º), vai receber 32 equipes masculinas e 8 femininas para a disputa que deve reunir quase 50 bairros da Grande Vitória e de outras regiões do Estado.

Em 2025, a Taça deve envolver mais de cinco mil jovens durante a disputa pelo troféu, pelas medalhas e pela premiação voltada para a compra de materiais esportivos para o fomento de projetos de equipes masculinas e femininas nos bairros vencedores.

Além de oferecimento da EDP, concessionária de energia do Estado, a competição também conta com patrocínio do Sicoob e apoio do Extrabom, empresas parceiras do campeonato elaborado em parceria com a Rede Gazeta e a Central das Comunidades (CDC).

Para inscrever gratuitamente a sua comunidade, basta clicar no link a seguir:

INSCRIÇÕES TAÇA EDP DAS COMUNIDADES 2025



As inscrições vão até 10 de outubro.

No portal, basta conferir o termo de consentimento para autorizar o uso de imagem dos atletas e treinadores. A partir daí, o interessado inclui o nome da comunidade, o município, o representante da equipe, e-mail e telefones para contato.

No link, também é possível incluir a categoria de interesse e destacar se há projeto e campo de futebol na comunidade inscrita. No masculino, serão aceitos atletas de até 17 anos e, no feminino, meninas de até 20 anos.

No ato da inscrição, é necessário informar se o campo possui condições de uso e vestiário para atletas. A partir daí, é só pontuar a disponibilidade para as peneiras (seleção dos atletas), o interesse em ações sociais com a organização da competição e se a comunidade tem condições de arcar com custos de transportes para participar da Taça.

Concluída a inscrição, o responsável é contatado pela organização para ajustes da documentação e detalhamento dos próximos passos da comunidade até o início da competição.

Premiações da Taça EDP das Comunidades Crédito: Fernando Madeira

Relembre

Na edição de 2024, Nova Almeida, da Serra, foi a grande campeã no masculino, enquanto a comunidade de Bairro da Penha, de Vitória, levou o troféu para casa com a conquista da equipe feminina.

No último ano, após a fase de inscrições das comunidades, peneiras foram realizadas em variados pontos da Grande Vitória para a definição dos atletas. O movimento, além de garantir a escolha dos melhores jogadores dos bairros, também foi relevante para o comércio na região dos campos — cercados por amigos e familiares dos atletas —, e para ações de envolvimento das empresas parceiras da competição com os moradores das comunidades.

Tudo isso, segundo Edson Barbosa, diretor da EDP, mostra como a competição é consagrada como um meio que valoriza o esporte capixaba de forma saudável.

“Temos a certeza de que o lançamento do campeonato é muito esperado e logo seguiremos para o espetáculo que acontecerá nos campos e na disputa pelo troféu. E a EDP, que já está no dia a dia dos capixabas, estará durante os jogos levando informações importantes sobre consumo eficiente de energia, segurança com a rede elétrica e as facilidades no acesso aos serviços da companhia”, diz Edson.

Ainda segundo o gestor, a companhia apoia iniciativas que evidenciam o bem-estar e a conscientização, já que essas ações estão em sintonia com os valores da empresa para “usar a energia para cuidar melhor das pessoas e das comunidades onde ela atua”, completa Edson.

Cronograma

Com o lançamento nesta quarta-feira, a Taça EDP das Comunidades 2025 já abre as inscrições para as comunidades interessadas em participar da disputa. Com isso, em 15 de outubro, a Rede Gazeta divulga as comunidades inscritas e aptas a participar do campeonato.

Já no período de 25 de outubro a 4 de novembro, será realizada a entrega de documentação necessária para identificação dos atletas. Ainda durante essa fase, a Rede Gazeta realiza o congresso técnico com as comunidades para repasse de todos os detalhes ligados à Taça, como datas, horários, regras e premiações.

A partir daí, serão detalhados os locais e datas para as peneiras, para o sorteio das chaves e para os jogos de abertura da competição, previstos para o início de novembro.

Já a fase classificatória, as oitavas e as quartas de final acontecem, respectivamente, nos fins de semana de novembro, enquanto a semi e a grande final estão projetadas para dezembro.

