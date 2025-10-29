Aceleração de negócios

Startup capixaba espera faturar R$ 10 milhões após rodada de investimento

Parceria da eMentor com a Stamina Ventures deve aumentar o alcance de programas de mentorias dentro das empresas e fortalecer a cultura de educação corporativa

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:33

Thiago Barone (esquerda) e Vinicius Silvestrini (direita) são sócios da eMentor Crédito: Divulgação: eMentor

Com a expectativa de faturar R$ 10 milhões em 2026 e se tornar o maior ecossistema de mentorias do Brasil, a startup capixaba eMentor divulgou que vai receber um aporte de investimentos para expandir a atuação no país, liderado pela Stamina Venture, empresa especializada em aceleração de negócios. A parceria quer aumentar o alcance de programas de mentorias dentro das empresas e fortalecer a cultura de educação corporativa e desenvolvimento de pessoas nas organizações.

Com a nova rodada de investimentos, a eMentor quer aumentar a sua equipe, criação e fortalecimento de parcerias com empresas e organizações e acelerar a expansão comercial do negócio. Além disso, a startup busca ampliar o número de mentorados e consolidar a plataforma como referência nacional em programas de desenvolvimento e educação corporativa. O valor investido não foi divulgado.

O fundador e o CEO da eMentor, Vinicius Silvestrini, ressalta que a união é estratégica e vai trazer impactos positivos. “A gente decidiu fazer a rodada justamente por enxergar essa sinergia. Além de ter uma visão muito alinhada com a nossa, são parceiros que vão agregar de muitas formas, e não só pelo fator financeiro."

A colaboração entre as empresas também vai incluir a criação de uma plataforma de mentoria da Stamina Ventures, desenvolvida a partir do software da eMentor, com a própria estrutura de cursos e mentorias entre os mais de 1 mil membros da organização. De acordo com Vinicius Silvestrini, o objetivo da parceria é compartilhar os conhecimentos de forma horizontal e aumentar conexões entre lideranças, funcionários e empresas mediante uma rede de mentores.

“A mentoria precisa deixar de ser um privilégio e virar uma prática estratégica e acessível dentro das empresas. Esse investimento da Stamina Ventures acelera essa missão, para que possamos ajudar milhares de pessoas a aprenderem com quem já superou os mesmos desafios que enfrentam hoje”, ressalta.

Para o sócio da Stamina, Natan Sztamfater, as mentorias possibilitam que um grupo de pessoas com o mesmo interesse se desenvolvam lado a lado. “Nosso papel é criar pontes entre essas pessoas. Juntar talentos, experiências e olhares diferentes para que o ecossistema se fortaleça de forma orgânica e colaborativa. Quando a gente fala em mentoria, não é sobre um especialista que ensina, mas sobre uma comunidade que aprende junto", destaca.

"Essa é a essência do que estamos construindo com a parceria entre Stamina e eMentor: um ecossistema que aprende, cresce e se desenvolve junto”, completa Sztamfater

eMentor e Stamina

Atualmente, a eMentor acumula mais de 40 mil pessoas mentoradas, 1,5 mil empresas atendidas e 2,5 mil mentores ativos na plataforma. A startup reúne soluções para programas de mentorias corporativas, ferramentas para gestão, acompanhamento de resultados, por meio de tecnologia, experiências reais e inteligência artificial.

Já Stamina Ventures é um fundo de venture capital, tipo de investimento considerado arriscado, feito por empresas investidoras com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de startups em fase de tração e com potencial de crescimento, oferecendo conexões, estratégias, apoio à execução de projetos ao lado dos fundadores e CEOs.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta