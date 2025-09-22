Restituição do IR: Receita abre consulta ao 5° lote nesta terça (23)

Imposto de renda

Restituição do IR: Receita abre consulta ao 5º lote nesta terça (23)

Lote é formado por 387.277 restituições de declarações transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:27

A Receita Federal vai liberar a consulta ao quinto loto de restituição do Imposto de Renda 2025 a partir das 10 horas desta terça-feira (23). Como o órgão encerrou a distribuição das restituições antecipadamente no quarto lote, este vai contemplar restituições de 2025 transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes. Entram no lote também residuais de exercícios anteriores.

O pagamento às 387.277 restituições será feito no dia 30 de setembro, no valor total de R$ 1.035.303.774,57. Desse total, R$ 507.130.623,63 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, o que corresponde a 15.604 restituições para idosos acima de 80 anos, 66.637 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.968 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 16.926 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 234.920 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix. Foram contempladas, ainda, 46.222 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar "Consultar a Restituição". A página "Meu Imposto de Renda" apresenta orientações e canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

