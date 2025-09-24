Inovação

Ideias inovadoras podem render premiação de R$ 110 mil no ES; veja como se inscrever

Edital convida startups, universidades e cidadãos a testarem soluções em escala real na Capital; propostas podem ser enviadas até 17 de outubro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:55

Já estão abertas as inscrições para o programa Laboratório Urbano Vivo de Vitória (LUV), que vai premiar ideias inovadoras que proponham soluções para desafios estratégicos da cidade por meio de processos colaborativos e de experimentação em território real. As propostas receberão premiação de até R$ 110 mil por projeto.

O recurso total disponível é de R$ 500 mil, financiado pela Prefeitura de Vitória. O edital convida startups, universidades e cidadãos a testarem soluções em escala real na Capital, como ressalta do diretor do LUV Caio Scheidegger.

As propostas devem se enquadrar em dois eixos:

Transformação Urbana Sustentável – com foco em soluções que ampliem o conforto térmico, incentivem a mobilidade ativa, a economia circular e a economia local; e

Melhoria da Jornada do Cidadão – iniciativas que tornem os serviços mais acessíveis e inclusivos, com atenção especial à inclusão digital e à população idosa.

As inscrições podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas de todo o Brasil, até o da 17 de outubro de 2025, no endereço eletrônico da plataforma.

O Laboratório Urbano Vivo é um acelerador da transformação urbana sustentável, que atua para melhorar a experiência do cidadão por meio da co-criação e implementação de soluções inovadoras com alto potencial de impacto social, econômico e ambiental.

A iniciatica tem como objetivo posicionar Vitória como cidade-laboratório de referência nacional, criando modelos replicáveis e escaláveis para outras cidades.

“Ao abrir as portas para a inovação aberta, criamos condições para que ideias ousadas, soluções criativas e tecnologias transformadoras encontrem espaço para se desenvolver em nossa cidade. Aqui, vamos construir novas referências que inspirarão outras cidades do Brasil. Com o LUV, reafirmamos nosso compromisso de sermos também uma cidade que pensa o futuro e que cria, junto com a sociedade, as melhores soluções para os nossos desafios”, comenta a vice-prefeita da capital, Cris Samorini.

O LUV é uma iniciativa da Prefeitura de Vitória que reúne governo, sociedade civil, universidades, startups e empresas em torno de um objetivo comum: transformar a Capital em uma cidade-laboratório para o desenvolvimento de soluções urbanas escaláveis e replicáveis.

SERVIÇO

Chamamento Público nº 01/2025 – Laboratório Urbano Vivo de Vitória

Inscrições: até 17 de outubro de 2025

até 17 de outubro de 2025 Quem pode participar: pessoas físicas ou jurídicas de todo o Brasil

pessoas físicas ou jurídicas de todo o Brasil Onde se inscrever: na plataforma do LUV.

