Ideias inovadoras podem render premiação de R$ 110 mil no ES; veja como se inscrever

Já estão abertas as inscrições para o programa Laboratório Urbano Vivo de Vitória (LUV), que vai premiar ideias inovadoras que proponham soluções para desafios estratégicos da cidade por meio de processos colaborativos e de experimentação em território real. As propostas receberão premiação de até R$ 110 mil por projeto.
O recurso total disponível é de R$ 500 mil, financiado pela Prefeitura de Vitória. O edital convida startups, universidades e cidadãos a testarem soluções em escala real na Capital, como ressalta do diretor do LUV Caio Scheidegger.
As propostas devem se enquadrar em dois eixos:
As inscrições podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas de todo o Brasil, até o da 17 de outubro de 2025, no endereço eletrônico da plataforma.
O Laboratório Urbano Vivo é um acelerador da transformação urbana sustentável, que atua para melhorar a experiência do cidadão por meio da co-criação e implementação de soluções inovadoras com alto potencial de impacto social, econômico e ambiental.
A iniciatica tem como objetivo posicionar Vitória como cidade-laboratório de referência nacional, criando modelos replicáveis e escaláveis para outras cidades.
“Ao abrir as portas para a inovação aberta, criamos condições para que ideias ousadas, soluções criativas e tecnologias transformadoras encontrem espaço para se desenvolver em nossa cidade. Aqui, vamos construir novas referências que inspirarão outras cidades do Brasil. Com o LUV, reafirmamos nosso compromisso de sermos também uma cidade que pensa o futuro e que cria, junto com a sociedade, as melhores soluções para os nossos desafios”, comenta a vice-prefeita da capital, Cris Samorini.
O LUV é uma iniciativa da Prefeitura de Vitória que reúne governo, sociedade civil, universidades, startups e empresas em torno de um objetivo comum: transformar a Capital em uma cidade-laboratório para o desenvolvimento de soluções urbanas escaláveis e replicáveis.
