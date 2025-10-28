Lazer

Feriados sem dívida: como curtir o fim de 2025 no ES de forma econômica

Especialistas destacam planejamento e uso de espaços culturais e naturais como formas de garantir lazer barato nas folgas

Pedro Paulo Rocha Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:44

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Ilson Nedel

O ano está caminhando para o fim, mas ainda restam alguns feriados nacionais para curtir em novembro. Se Finados (dia 2) vai cair em um domingo, a Proclamação da República será no dia 15 (sábado) e a Consciência Negra, no dia 20 (quinta-feira). Então, ainda dá para pensar em como transformar esses dias de descanso em momentos de lazer acessível. A boa notícia é que, no Espírito Santo, não faltam opções gratuitas ou de baixo custo.

Para o administrador, professor universitário e assessor da Forttu Investimentos Érico Colodeti Filho, a chave está no planejamento. “Eu gosto de pensar no feriado como um mini projeto. O ideal é que as pessoas se programem com antecedência, olhando o calendário e já definindo quanto será possível gastar. Assim, cada feriado se transforma em uma oportunidade de lazer dentro da realidade financeira de cada pessoa”, explica.

Erico reforça que cada detalhe deve ser mapeado: transporte, hospedagem, alimentação e passeios. “Se você deixar para resolver no local, certamente vai pagar mais caro. É como pedir uma pizza: você não escolhe qualquer uma de qualquer jeito, mas avalia sabor, tamanho, massa e borda. O mesmo deve ser feito com os feriados: planejar cada detalhe antes de aproveitar”, compara.

Entre as estratégias mais vantajosas, ele destaca a escolha de atividades gratuitas. “Temos parques e praias de beleza singular na Grande Vitória, como a Pedra da Cebola, onde é possível passar o dia levando alimentos de casa, sem grandes gastos. Muitas vezes, associamos lazer a shoppings, onde os custos aumentam rapidamente. Utilizar os recursos naturais e culturais que já temos é fundamental para o equilíbrio financeiro”, aponta o administrador.

Cultura como direito e necessidade

Os dias de pausa na rotina também representam oportunidades de encontro e acesso à cultura. O coordenador da Casa da Música Sônia Cabral e gestor do projeto Cultura em Toda Parte, Renan Oaks, destaca que a arte deve ser vista como um direito. “Eu penso como Gilberto Gil: a cultura como uma necessidade básica, essencial para a dignidade humana, e não um luxo. Os feriados são importantes porque garantem e ampliam esse acesso, mas é preciso lembrar que há programações disponíveis o ano inteiro."

Segundo ele, os espaços culturais gratuitos ou de baixo custo cumprem um papel central. “Um espaço cultural é um lugar de encontros, aprendizado e transformação. Frequentar esses locais ajuda a silenciar o excesso de informações do mundo e nos presenteia com tempo de encantamento, descanso e reflexão”, destaca Renan.

Além de praias, praças e parques, é possível conferir uma rede de espaços culturais gratuitos ou de baixo custo que funcionam como opções de lazer durante as folgas. Museus, galerias e centros culturais espalhados pela Grande Vitória oferecem exposições, apresentações e atividades educativas que podem ser aproveitadas em família, sem peso no bolso. Confira algumas opções:

Museu de Arte do Espírito Santo (MAES)

No Centro de Vitória, o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (Maes) reúne cerca de 660 obras, entre pinturas, esculturas, fotografias e instalações. O espaço também promove exposições e programas de arte-educação. O funcionamento é de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Exposição no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) Crédito: Divulgação / Secult ES

Casa da Música Sônia Cabral

Também em Vitória, a Casa da Música Sônia Cabral funciona como palco para apresentações artísticas, encontros literários e projetos culturais variados. A agenda inclui espetáculos musicais, teatrais e eventos gratuitos ou a preços simbólicos. A bilheteria abre de terça a sábado, das 13h às 18h. Nos feriados, vale acompanhar a programação e garantir uma experiência cultural diferente, com destaque para projetos que valorizam artistas capixabas.

Entrada da Casa de Música Sônia Cabral Crédito: Divulgação / Secult ES

Galeria Homero Massena

A Galeria Homero Massena (GHM), na Rua Pedro Palácios, no Centro de Vitória, é dedicada à arte contemporânea. O espaço realiza exposições temporárias de artistas locais e nacionais, além de promover visitas mediadas e oficinas educativas. O funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 18h, com extensão até 20h às quartas, e nos feriados, das 10h às 16h. Uma boa escolha para quem busca um passeio cultural tranquilo e contemplativo.

Galeria Homero Massena Crédito: Divulgação / Secult ES

Biblioteca Pública do Espírito Santo

Na Praia do Suá, em Vitória, a Biblioteca Pública Estadual Levy Cúrcio da Rocha oferece um acervo de cerca de 50 mil exemplares, entre literatura capixaba, obras infantojuvenis, materiais multimídia e livros em Braille. O espaço também sedia encontros literários, oficinas e projetos socioculturais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e é uma alternativa acessível em feriados prolongados, seja para leitura, empréstimo de livros ou participação em atividades culturais abertas ao público.

Fachada da Biblioteca Pública do Espírito Santo Crédito: Divulgação / Secult ES

Parque Cultural Casa do Governador

Em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador se consolidou como o maior espaço a céu aberto do Espírito Santo dedicado à arte, à educação e ao meio ambiente. Até o fim de 2025, serão realizadas cerca de 750 atividades gratuitas, incluindo oficinas, shows, exposições e eventos formativos. O parque ainda abriga o Bosque das Esculturas, com 33 obras contemporâneas, e promove o evento quinzenal Parque Aberto, que mistura música, feira gastronômica e economia criativa. O funcionamento é de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos e feriados, das 8h às 15h.

Entrada do Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Divulgação / Secult ES

Para Renan Oaks, esses espaços não apenas oferecem lazer, mas também fortalecem a comunidade. “Uma programação gratuita garante acesso e pertencimento. É onde as pessoas podem se emocionar, se divertir e até mudar a forma de pensar sobre si mesmas ou sobre o mundo”, avalia.

Do ponto de vista financeiro, Erico Colodeti reforça o cuidado com gastos extras: “O cartão de crédito pode ser útil, mas também um risco. Parcelas pequenas se acumulam e viram faturas enormes. Por isso, o ideal é priorizar o pagamento à vista ou via Pix, mantendo o controle sobre cada despesa”, orienta.

Esta matéria foi escrita por aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação da editora do Núcleo de Reportagens Mikaella Campos.

