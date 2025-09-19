Calendário

Últimos dias de folga: veja os feriados que restam no ES em 2025

Datas nacionais e municipais ainda vão alterar a rotina dos capixabas até dezembro, com impacto em diferentes regiões do Estado

Pedro Paulo Rocha Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:10

Nesta sexta (19) é feriado em Guarapari Crédito: Ramon Porto/Divulgação

A esta altura do ano, já tem muita gente pensando nas festas de Natal e Réveillon e nas férias de verão. Mas, até lá, trabalhadores e estudantes poderão contar com dias de folga em feriados nacionais e municipais no Espírito Santo. Alguns deles, porém, vão cair em fins de semana.

São os casos dos feriados de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro (domingo); Finados, em 2 de novembro (sábado); e Proclamação da República, em 15 de novembro (sábado). Já a folga do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, cairá em uma quinta-feira. O Natal, em 25 de dezembro, também será em uma quinta-feira.

O que vale como ponto facultativo no ES

Além das pausas oficiais, o governo do Espírito Santo decretou pontos facultativos. As vésperas de Natal (24/12) e Ano-Novo (31/12) são consideradas facultativas, o que significa que órgãos da administração estadual podem suspender atividades, mas serviços essenciais seguem funcionando. Nessas datas, bancos e comércio podem abrir normalmente, enquanto prefeituras têm regras próprias.

O calendário do Estado também antecipa a comemoração do Dia do Servidor Público para o dia 27 de outubro, segunda-feira, estabelecido como ponto facultativo. Assim como nas vésperas de Natal e Ano-Novo, a decisão afeta apenas a administração pública estadual, sem alterar a rotina de bancos e empresas privadas.

Leia mais Ano de 2026 terá vários feriadões; confira as folgas prolongadas

Feriados municipais na Grande Vitória

Na região metropolitana, algumas cidades ainda terão datas locais. Guarapari celebra a Emancipação Política em 19/09 e a festa de Nossa Senhora da Conceição em 8/12. Serra terá dois feriados também em dezembro: Nossa Senhora da Conceição no dia 8 e o Dia do Serrano, comemorado no dia 26, logo após as comemorações natalinas. Já Vitória não terá mais feriados locais até o fim do ano.

Interior também terá dias de descanso

O interior do Espírito Santo também entra na lista de folgas municipais durante os últimos meses de 2025. Em Alfredo Chaves, o dia 26/12 é dedicado a São Benedito, padroeiro da cidade. Em Pancas, no Noroeste, a data de 13/12 homenageia Santa Luzia, que também é padroeira do município.

Como os feriados impactam o comércio e a rotina

Os dias de pausa mexem diretamente com a vida do trabalhador e do consumidor. Segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a Convenção Coletiva de Trabalho 2023-2025, firmada com sindicatos da categoria, proíbe convocar profissionais do comércio nos dias 1º de maio, 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais feriados, o funcionamento é definido por cada empresa, que decide os horários de abertura e fechamento conforme a demanda.

Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Mikaella Campos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta