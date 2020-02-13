Senador Contarato entra na lista dos 50 gays mais influentes do país

Contarato foi elogiado por ter assumido protagonismo ao presidir a Comissão de Meio Ambiente do Senado Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senador

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) está entre os 50 LGBTs mais influentes do país. O parlamentar em primeiro mandato ficou precisamente em 13º lugar na lista divulgada nesta semana pelo influente Guia Gay de São Paulo. Contarato está na companhia de personalidades gays como o jornalista Glenn Greenwald (1º lugar), as cantoras An itta (2º) e Ludmilla (7º), o cantor Pabllo Vittar (3º), a jornalista Fernanda Gentil (11º), o deputado federal Davi Miranda (17º), o humorista Paulo Gustavo (19º) e o cantor Lulu Santos (40º), entre outras.

O Guia Gay explica que essas personalidades são acompanhadas o ano todo e avaliadas suas declarações, trabalhos, atuações e obras: “O ponto-chave é a repercussão direta ou/e indireta desses atos e o tamanho deles na sociedade em geral ou na comunidade gay”.

No perfil de Contarato, os avaliadores do Guia Gay dizem que ele fez história ao se tornar o primeiro senador abertamente gay eleito do país. “Em 2019, seu primeiro ano como parlamentar federal, Contarato (Rede-ES) assumiu protagonismo ao presidir a Comissão de Meio Ambiente do Senado e ‘enquadrar’ o futuro procurador-geral da República, Augusto Aras, em sabatina na Casa para ser aprovado à função. Ficou conhecida sua frase para jurista que tinha falado a favor da cura gay e contra a união homossexual: ‘Tenho subfamília? Sou doente’”?

"É um reconhecimento de uma publicação segmentada. Recebo com muita humildade e agradecimento por considerarem a minha trajetória de vida, conquistas e inspiração para que mais pessoas LGBTIs possam compreender que sexualidade não define a pessoa. O que define é o caráter" Fabiano Contarato - Senador