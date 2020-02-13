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Leonel Ximenes

Senador Contarato entra na lista dos 50 gays mais influentes do país

O capixaba, que ficou em 13° lugar no ranking do Guia Gay de São Paulo, foi elogiado pela sua atuação no Senado; em primeiro lugar ficou  o jornalista Glenn Greenwald seguido pela cantora Anitta

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 15:39

Públicado em 

13 fev 2020 às 15:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Contarato foi elogiado por ter assumido protagonismo ao presidir a Comissão de Meio Ambiente do Senado Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senador
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) está entre os 50 LGBTs mais influentes do país. O parlamentar em primeiro mandato ficou precisamente em 13º lugar na lista divulgada nesta semana pelo influente Guia Gay de São Paulo. Contarato está na companhia de personalidades gays como o jornalista Glenn Greenwald (1º lugar), as cantoras Anitta (2º) e Ludmilla (7º), o cantor Pabllo Vittar (3º), a jornalista Fernanda Gentil (11º), o deputado federal Davi Miranda (17º), o humorista Paulo Gustavo (19º) e o cantor Lulu Santos (40º), entre outras.
O Guia Gay explica que essas personalidades são acompanhadas o ano todo e avaliadas suas declarações, trabalhos, atuações e obras: “O ponto-chave é a repercussão direta ou/e indireta desses atos e o tamanho deles na sociedade em geral ou na comunidade gay”.

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No perfil de Contarato, os avaliadores do Guia Gay dizem que ele fez história ao se tornar o primeiro senador abertamente gay eleito do país. “Em 2019, seu primeiro ano como parlamentar federal, Contarato (Rede-ES) assumiu protagonismo ao presidir a Comissão de Meio Ambiente do Senado e ‘enquadrar’ o futuro procurador-geral da República, Augusto Aras, em sabatina na Casa para ser aprovado à função. Ficou conhecida sua frase para jurista que tinha falado a favor da cura gay e contra a união homossexual: ‘Tenho subfamília? Sou doente’”?
"É um reconhecimento de uma publicação segmentada. Recebo com muita humildade e agradecimento por considerarem a minha trajetória de vida, conquistas e inspiração para que mais pessoas LGBTIs possam compreender que sexualidade não define a pessoa. O que define é o caráter"
Fabiano Contarato - Senador
Sobre os 50 mais, a publicitária Stefânia Masotti faz algumas observações: 20% dessa lista são mulheres, número que ele considera ainda baixo; não há nenhum homem trans; Brancos e brancas são maioria (80%); sair do armário faz a diferença: na lista, temos algumas pessoas que se assumiram (gays, lésbicas ou bissexuais) em 2019; considerando-se a variedade de atividades na lista, não há "profissão de gay".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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