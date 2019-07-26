Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LEONEL XIMENES

Apresentação de LGBT na Câmara de Vitória provoca polêmica

A performance foi do artista Kick Black Diamond durante sessão em comemoração ao Dia Municipal da Juventude

Públicado em 

26 jul 2019 às 18:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
A performance do artista Kick Black Diamond na Câmara de Vitória, durante sessão em comemoração ao Dia Municipal da Juventude, está causando polêmica. Travestido de mulher e dublando uma música que aborda o empoderamento gay, o artista também dança no plenário da Casa.
Está na rede
Um vídeo editado com cinco minutos da sessão, realizada no último dia 19, caiu nas redes sociais e desagradou parcela do público, que compartilhou as imagens fazendo críticas ao vereador Vinícius Simões, que propôs a realização da sessão, e até ao PT que não tem representante na Câmara.
 
Os dois lados
A sessão, porém, teve 2 horas de duração, outras apresentações artísticas e muitas manifestações em defesa dos jovens, da população negra e da favela. No encontro, havia representantes das duas alas do Legislativo - a progressista e a conservadora - que estavam em sintonia com a pauta da juventude.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leonel ximenes LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados