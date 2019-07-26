Apresentação de LGBT na Câmara de Vitória provoca polêmica

Aline Nunes - interina

A performance do artista Kick Black Diamond na Câmara de Vitória, durante sessão em comemoração ao Dia Municipal da Juventude, está causando polêmica. Travestido de mulher e dublando uma música que aborda o empoderamento gay, o artista também dança no plenário da Casa.

Está na rede

Um vídeo editado com cinco minutos da sessão, realizada no último dia 19, caiu nas redes sociais e desagradou parcela do público, que compartilhou as imagens fazendo críticas ao vereador Vinícius Simões, que propôs a realização da sessão, e até ao PT que não tem representante na Câmara.





Os dois lados