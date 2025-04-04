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Se cuida

Veja os riscos de receitas caseiras para clarear os dentes

Alguns cuidados são fundamentais para evitar prejuízos à saúde bucal

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 16:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 abr 2025 às 16:59
O clareamento dental deve seguir critérios técnicos definidos por um dentista, mesmo quando feito em casa (Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock)
O clareamento dental deve seguir critérios técnicos definidos por um dentista, mesmo quando feito em casa Crédito: Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock
Basta uma rápida olhada nas redes sociais para encontrar vídeos que prometem dentes mais brancos com ingredientes simples que todo mundo tem em casa. A ideia parece prática, mas é justamente aí que mora o perigo. Isso porque as receitas caseiras podem colocar a saúde em risco.
“Trata-se de vídeos curtos com receitas que não só não fazem efeito, como ainda podem causar vários danos à saúde bucal. Muitas vezes, na tentativa de resolver um problema, o resultado é que a pessoa desenvolve algo mais grave”, alerta Alexandre Ravani, dentista e CEO da PróRir, rede de clínicas odontológicas.

Problemas causados pelas receitas caseiras

Entre os problemas causados pelas receitas caseiras que prometem clarear os dentes, destacam-se:
  • Falso potencial clareador;
  • Enfraquecimento do esmalte do dente;
  • Hipersensibilidade;
  • Exposição da raiz;
  • Surgimento de manchas, que podem até ser irreversíveis.
Há procedimentos seguros para deixar os dentes mais brancos (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)
Há procedimentos seguros para deixar os dentes mais brancos Crédito: Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

Procedimentos para clarear os dentes

Abaixo, Alexandre Ravani explica quais são os tratamentos realmente eficazes e seguros para garantir um sorriso branco e saudável.

1. Clareamento dental

Ele está entre as opções mais buscadas para resolver esse tipo de problema. Pode ser realizado de maneira convencional, quando o dentista aplica substâncias que removem a camada mais externa dos dentes , ou com laser, em que os compostos químicos utilizados para a realização do branqueamento são ativados por luz. “Em ambos os casos, cabe ao paciente seguir os protocolos de manutenção para prolongar o efeito do branqueamento”, explica o dentista.

2. Resinas compostas

São utilizadas para restaurações em dentes com cárie ou amarelados, cobrindo a superfície dental. “Um ponto importante em relação à resina é que, se o paciente não mudar os hábitos, aumentando os seus cuidados em relação aos dentes, o material pode adquirir manchas ao longo do tempo”, esclarece o profissional.

Cuidados para manter os dentes brancos

Após fazer o tratamento mais apropriado, o paciente precisa adotar uma série de cuidados para garantir que os dentes fiquem brancos por um longo tempo. “Eu destaco fazer uma boa higienização diária com o uso de fio dental, evitar alimentos pigmentados e fumar. Cuidado também com o uso de certas medicações, como os antibióticos, que podem causar manchas nos dentes, e, principalmente, manter consultas regulares no dentista para limpezas e check-ups “, finaliza o especialista da PróRir.
Por Denise Almeida

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