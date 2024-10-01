Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Veja os benefícios do yoga para a saúde cardiovascular
Edicase Brasil

Veja os benefícios do yoga para a saúde cardiovascular

Além de ajudar na prevenção de doenças cardíacas, a prática melhora a qualidade de vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 out 2024 às 15:36

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 15:36

A prática de yoga pode favorecer a saúde do coração (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
A prática de yoga pode favorecer a saúde do coração Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
A saúde cardiovascular refere-se ao bom funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos, que são responsáveis por bombear o sangue e transportar nutrientes e oxigênio por todo o corpo. Manter o sistema cardiovascular saudável é essencial para prevenir doenças como hipertensão, aterosclerose, infartos e derrames.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 8,5 milhões de mulheres morrem anualmente por problemas cardíacos em todo o mundo, o que acende o alerta para a importância de tratamentos preventivos.
A prática regular de yoga , por exemplo, pode trazer inúmeros benefícios para a saúde cardiovascular, pois combina exercícios físicos leves com técnicas de respiração e relaxamento. As posturas ajudam a melhorar a circulação sanguínea, aumentar a flexibilidade e fortalecer os músculos, o que favorece o funcionamento do coração.
“O yoga faz maravilhas pela saúde do coração. Ele ajuda a diminuir o estresse, que é um dos grandes vilões da pressão alta, melhora a circulação do sangue, a qualidade do sono e aumenta a oxigenação do corpo”, conta Bruna Tiboni Kaiut, professora de Yoga especializada no Método Kaiut Yoga.
A prática de yoga faz bem para a saúde física e mental (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
A prática de yoga faz bem para a saúde física e mental Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

Ajuda a reduzir o estresse

O controle da respiração, típico da prática, ajuda a diminuir a pressão arterial e reduzir os níveis de estresse, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Ao promover um estado de relaxamento e equilíbrio mental, a yoga também pode reduzir a produção de hormônios associados ao estresse, como o cortisol, que tem impacto direto na saúde do coração.
“O controle da respiração ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, o que faz com que os batimentos cardíacos fiquem mais estáveis e a circulação melhore, ajudando a prevenir problemas como pressão alta e arritmia, trazendo mais equilíbrio para o corpo”, ressalta Bruna Tiboni Kaiut.

Vida longa e saudável

Ao longo do tempo, a prática consistente de yoga , aliada aos bons hábitos de vida, pode levar a uma redução nos riscos de hipertensão, infartos e outros problemas relacionados ao sistema cardiovascular, contribuindo para uma vida mais longa e saudável.
“Esse ‘combo’, além de combater alguns fatores que prejudicam o coração, também faz com que você se sinta mais disposto para atividades físicas, ajudando a cuidar da saúde cardiovascular”, explica a professora de yoga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim
Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados