Veja como as terapias integrativas ajudam no equilíbrio físico e energético

As terapias integrativas, como a acupuntura, surgem como um convite para reconectar corpo, mente e energia, contribuindo para a prevenção de problemas físicos e mentais e promovendo bem-estar de forma natural e sustentável.
Muita gente pensa que a acupuntura serve apenas para tratar dores físicas, mas ela vai muito além. Baseada na medicina tradicional chinesa, uma prática milenar, a acupuntura atua liberando estagnações no corpo, na mente e na energia vital.
Quando trabalhamos esses pontos, conseguimos restabelecer o fluxo de energia vital, trazendo equilíbrio e prevenindo problemas antes que se tornem doenças. É um cuidado que vai além do sintoma e sobre manter a harmonia e a vitalidade em dia.
Eu costumo integrar a acupuntura com outras práticas, como reiki, uso de cristais , aromas e cores, para potencializar o tratamento. Cada sessão se torna uma experiência completa de reequilíbrio, cuidando do corpo físico, mental e energético.
Essa integração permite que cada pessoa encontre o que funciona melhor para si, respeitando seu ritmo e suas necessidades individuais. O objetivo é prevenir desequilíbrios e fortalecer a saúde de forma consciente, em vez de apenas remediar sintomas.
As terapias integrativas não são apenas técnicas: são um convite para olhar para si com mais atenção e carinho, entendendo que corpo, mente e energia estão profundamente conectados. Quando nos permitimos esse cuidado, criamos espaço para mais vitalidade, leveza e harmonia em todos os aspectos da vida.
Por Fernanda Marto de Miranda
Astróloga, terapeuta e mentora. Também é especialista em meditação, reiki, cromoterapia, auriculoterapia, cristaloterapia e neurocientista.
