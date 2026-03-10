Se cuida

Março Vermelho: 5 hábitos para evitar o câncer e a insuficiência renal

Algumas medidas de prevenção ajudam a reduzir o risco de desenvolver a doença e contribuem para a saúde geral dos rins

Publicado em 10 de março de 2026 às 14:29

Março Vermelho ganha tom de urgência com projeções da OMS sobre o avanço do câncer renal no Brasil e no mundo Crédito: Imagem: AtlasStudio | Shutterstock

O início do Março Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre o câncer renal, ganha um tom de urgência diante das projeções da Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC/OMS), a incidência da doença na população mundial deve atingir cerca de 63% até 2050. O cenário é ainda mais crítico para a América Latina e, especificamente, para o Brasil, onde se estima um crescimento de quase 80% no número de diagnósticos nas próximas décadas.

O câncer renal é um tipo de tumor que se desenvolve nos rins, órgãos responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas e produzir a urina. Essa doença ocorre quando algumas células renais passam a crescer de forma desordenada, formando uma massa tumoral que pode comprometer o funcionamento do órgão.

Em muitos casos, o câncer renal pode se desenvolver de forma silenciosa, sem sintomas evidentes nas fases iniciais, sendo descoberto apenas em exames de imagem. Quando surgem sinais, eles podem incluir presença de sangue na urina, dor na região lombar, perda de peso e cansaço persistente.

Fatores de risco para o câncer renal

O médico urologista e professor da Afya Montes Claros, Dr. Sérgio Rametta, explica os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer de rim. “O tabagismo se destaca como o mais importante fator para o desenvolvimento do câncer renal. A doença também pode estar relacionada a fatores genéticos, além de condições como obesidade, sedentarismo e dieta rica em gordura”, alerta.

Pessoas com condições pré-existentes nos rins também devem ficar atentas. “Pacientes com doença renal crônica que necessitam de hemodiálise também apresentam maior propensão a desenvolver esse tipo de tumor. Outro ponto observado é que o câncer de rim ocorre com mais frequência em homens do que em mulheres”, acrescenta.

No Brasil, entre 2021 e 2024, a doença foi responsável por 12.414 mortes, sendo 7.900 homens e 4.514 mulheres, segundo dados do Painel de Monitoramento da Mortalidade do Ministério da Saúde.

Exames que avaliam o funcionamento dos rins

Para ampliar a conscientização da população sobre o tema, também foi criado o Dia Mundial do Rim, celebrado em 12 de março. A data é promovida pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para um melhor manejo e controle da doença renal crônica. Neste ano, a campanha traz como lema: “Exame de urina e creatinina para todos”.

A médica nefrologista e professora da Afya São João Del Rei, Dra. Ana Flávia Vieira Ferreira, informa que a dosagem de creatinina no sangue e o exame de análise de urina ajudam a avaliar o funcionamento dos rins e podem indicar alterações precoces.

A hidratação facilita o trabalho de filtragem de creatinina pelos rins Crédito: Imagem: puhhha | Shutterstock

Dicas para manter os rins saudáveis

Para manter os rins saudáveis, a seguir, a Dra. Ana Flávia Vieira Ferreira lista 5 recomendações importantes para incluir na rotina. Confira!

1. Beba água

A hidratação facilita o trabalho de filtragem, e a creatinina é uma substância filtrada pelos rins e eliminada pela urina. Quando seus níveis estão elevados no sangue, isso pode indicar que os rins não estão funcionando adequadamente.

2. Coma bem

Priorize alimentos naturais e controle o sal, pois este retém líquidos e aumenta a pressão arterial , que é a principal causa de danos nos vasos sanguíneos dos rins.

3. Mexa-se

A atividade física ajuda a controlar a pressão arterial e o peso.

4. Cuidado com remédios

Evite o uso indiscriminado de anti-inflamatórios , que podem ser tóxicos para os rins.

5. Controle a pressão e a glicose

Mantenha a pressão arterial e a glicemia sob controle rigoroso. Rins que trabalham sob alta pressão “se cansam” e param de filtrar corretamente com o tempo.

Por Matheus Garcia

