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Edicase Brasil

Veja como aproveitar as propriedades das ervas em chás

O cuidado com o preparo e o consumo dessas bebidas é importante para garantir todos os seus benefícios
Portal Edicase

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Publicado em 

29 out 2024 às 10:35

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 10:35

Os chás de ervas podem oferecer muitos benefícios à saúde (Imagem: LN team | Shutterstock)
Os chás de ervas podem oferecer muitos benefícios à saúde (Imagem: LN team | Shutterstock) Crédito:
Há séculos, as ervas têm sido amplamente utilizadas na preparação de chás devido às suas propriedades terapêuticas que promovem o bem-estar e auxiliam na saúde de diversas maneiras. Essa prática ancestral, presente em diferentes culturas, reflete a busca por tratamentos naturais, reforçando a importância das plantas como aliadas na manutenção de uma vida saudável.
“Algumas delas auxiliam, de forma eficaz, no tratamento de diversas doenças por apresentarem propriedades estimulantes, calmantes, diuréticas, anti-inflamatórias, entre outras. Com o seu consumo, além de aumentarmos a ingestão de água, aproveitamos os minerais e substâncias antioxidantes presentes”, explica o nutrólogo esportivo Alfredo D. Landeau Bobadilla. 

Temperatura correta da água

Os benefícios dos chás são incontáveis, mas é preciso usar com segurança e preparar do jeito certo. “A água muito quente ou fria pode interferir na correta liberação dos princípios ativos dessas plantas. A temperatura adequada é aquela do momento da ebulição: quando começa a liberar as bolhas na lateral da panela,deve-se apagar o fogo e jogar essa água sob a planta”, recomenda a nutricionista Viviane Pereira.

Cuidados com o consumo

Apesar de não ter muitas restrições, crianças, gestantes e lactantes só devem consumir chás com orientação médica. Outro fator importante é a quantidade de planta utilizada em um chá : “O maior cuidado é em relação à quantidade de planta que será utilizada, para que não se consuma em excesso ou em quantidade menor do que é recomendado. O ideal é uma colher de sobremesa, ou a quantidade prescrita e/ou indicada da(s) erva(s)”, alerta VivianePereira.
O cuidado com o preparo do chá é importante para aproveitar todos os benefícios das plantas (Imagem: Grafvision | Shutterstock)
O cuidado com o preparo do chá é importante para aproveitar todos os benefícios das plantas (Imagem: Grafvision | Shutterstock) Crédito:

Formas de preparo do chá

Abaixo, a nutricionista dá algumas dicas de cuidados com o preparo de alguns chás:
  • Os chás elaborados com folhas e flores devem ser preparados na forma de infusão,isto é, sob imersão em água quente;
  • Alguns chás podem ser preparados juntos, tanto para potencializar sua ação quanto para amenizar seu sabor, como os chás de camomila e cidreira, que apresentam ação calmante, ou um chá verde com hibisco para ajudar no processo de emagrecimento; 
  • Chás retirados das partes mais resistentes, como cascas e raízes, devem ser preparados através da decocção. Nesse processo,cascas e raízes devem seraquecidasjunto com a água.

Funções dos chás

Alguns chás também podem ajudar no emagrecimento por ter ação termogênica, como o chá verde. “Para garantir bons resultados, é fundamental associar bons hábitos alimentares e a prática regular de atividade física”, indica Viviane Pereira. Outros chás ainda podem auxiliar no tratamento do colesterol ruim, problemas no fígado, gripe, dor de garganta, entre outras doenças.  

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