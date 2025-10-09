Se cuida

Veja como ajudar a criança a perder o medo de médico

Pediatra explica como atitudes simples podem reduzir o receio e ajudar a compreender a importância de cuidar da saúde

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:32

A preparação da criança antes da consulta ajuda a reduzir o medo de médico Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

O acompanhamento pediátrico regular traz benefícios importantes para a saúde infantil. Apesar de ir ao médico ser parte fundamental do cuidado com a saúde infantil, muitas crianças sentem medo mesmo em consultas de rotina. Esse receio não é incomum, principalmente nas primeiras experiências, e pode gerar ansiedade tanto para os pequenos quanto para os pais.

Júlio Boaventura, médico da área de Pediatria do AmorSaúde, explica que compreender as causas desse medo e adotar estratégias simples antes e durante o atendimento pode transformar a experiência em algo positivo e educativo.

Segundo o “Mapa da Saúde Infantojuvenil de Santa Catarina”, lançado este ano pela Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP), em parceria com a Associação Catarinense de Medicina (ACM), crianças e adolescentes que recebem acompanhamento médico adequado apresentam melhor qualidade do sono, alimentação mais equilibrada e menor índice de obesidade.

Causas do medo de médico

Conforme Júlio Boaventura, esse medo da criança está ligado a fatores sensoriais, emocionais e sociais. “As crianças associam o médico a experiências anteriores que causaram desconforto , como vacinas ou exames. Além disso, o consultório tem cheiros, sons e pessoas diferentes, é um ambiente que foge do cotidiano”, explica.

Segundo o profissional, o comportamento dos pais também exerce grande influência, visto que crianças observam e reproduzem emoções dos adultos. “Se o adulto demonstra calma e confiança, ela tende a ficar tranquila. Mas se o pai ou a mãe mostram medo, tensão ou ficam dizendo que ‘vai doer’, a ansiedade aumenta. Por isso, o primeiro passo é o adulto se acalmar”, diz o médico.

Converse sobre a consulta com a criança

A preparação antes da consulta é essencial para reduzir a ansiedade, sendo importante que os pais conversem de forma clara e acolhedora com a criança, usando linguagem simples e verdadeira, sem criar falsas promessas.

Esse preparo ajuda a criar confiança, garantindo que a consulta seja encarada como um momento natural de cuidado, e não como uma ameaça. “O importante é transformar a ida ao médico em algo previsível e seguro, não uma ‘surpresa assustadora'”, afirma Júlio Boaventura.

Sendo assim, a forma como os pais comunicam a importância da consulta é essencial para reduzir o medo infantil, e Júlio Boaventura recomenda que se adote diálogos incentivadores, como: ‘o médico vai ver se seu corpo está crescendo forte e saudável’. Por outro lado, o profissional alerta que se deve evitar frases ameaçadoras como ‘se não for, vai ficar doente’.

Explicar que ir ao médico é uma forma de cuidar do corpo, assim como escovar os dentes ou tomar banho pode ser uma forma interessante de trazer esse contexto para o dia da criança.

Brincar de médico pode ajudar a criança a se preparar para a consulta, reduzindo o medo Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Preparando a criança para a consulta

Entre as práticas recomendadas pelo pediatra para preparar a criança antes da consulta, estão:

Brincar de médico em casa, utilizando bonecos, estetoscópios de brinquedo ou jogos educativos;

Expor a criança a histórias, livros e vídeos que falem sobre consultas médicas de forma leve;

Explicar passo a passo o que vai acontecer durante a consulta, transformando a experiência em algo previsível e seguro;

Permitir que a criança faça perguntas sobre a consulta e responder com clareza, valorizando a curiosidade dela;

Criar uma rotina de autocuidado que inclua consultas médicas, mostrando que ir ao médico faz parte do cuidado diário do corpo.

Tornando a consulta mais leve e positiva

O atendimento médico precisa ser um momento em que a criança se sinta respeitada, acolhida e segura. Júlio Boaventura destaca que atitudes simples dos profissionais e dos familiares podem mudar completamente a experiência. Entre as estratégias, ele cita:

Conversar diretamente com a criança, explicando cada etapa do atendimento;

Mostrar instrumentos médicos antes de usá-los;

Permitir que a criança toque o estetoscópio ou participe de forma lúdica no processo;

Fazer pausas quando necessário ao observar sinais de ansiedade;

Manter a presença do pai ou da mãe próximo à criança;

Reconhecer e elogiar a coragem ao final da consulta.

Outro recurso importante destacado pelo médico é a brincadeira terapêutica, técnica reconhecida em pediatria para reduzir o medo e melhorar a adesão ao atendimento. “Brincadeiras de médico, histórias sobre consultas e o uso de brinquedos ajudam a criar familiaridade. Por exemplo, antes de examinar, o pediatra pode pedir que a criança ‘examine’ o boneco ou o pai, isso muda o clima da consulta instantaneamente”, diz.

Quando o medo merece atenção especial

O pediatra alerta que nem todo medo é passageiro. Quando o receio se torna intenso, interfere no cuidado e gera sofrimento, é necessário atenção especial . Entre os sinais de alerta, ele destaca:

Pânico antes de consultas simples;

Choro persistente dias antes da visita;

Sintomas físicos como enjoo ou dor sem causa aparente;

Recusa total de ir ao médico.

“Nesses casos, é importante procurar ajuda psicológica. O acompanhamento com psicólogo infantil ajuda a trabalhar a ansiedade e reconstruir a confiança da criança no ambiente médico”, finaliza Júlio Boaventura.

Por Nayara Campos

