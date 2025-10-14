Se cuida

Veja como a alimentação ajuda na prevenção ao câncer de mama

Uma dieta saudável e equilibrada é essencial para manter a saúde, reduzindo o risco da doença

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:32

O cuidado com a alimentação pode ajudar a prevenir o câncer de mama Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

O câncer de mama segue entre os tipos mais incidentes no Brasil, com expectativa de 73 mil novos registros em 2025, segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA. Esse cenário reforça o papel fundamental da prevenção e do diagnóstico precoce, incentivados pelo Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização e à informação sobre a doença.

Para além dos exames de rotina, a alimentação tem se mostrado uma grande aliada na manutenção da saúde feminina. “Os hábitos alimentares influenciam de diversas formas, tanto no sentido de favorecer o surgimento do câncer quanto no sentido de prevenir. Eles têm um papel muito importante na saúde e manutenção do corpo”, explica a professora de Nutrição Ana Cláudia Figueiredo, da UniSociesc.

A seguir, veja como a alimentação ajuda na prevenção ao câncer de mama e no tratamento.

Alimentos que ajudam a prevenir o câncer de mama

O caminho para a prevenção do câncer de mama passa, invariavelmente, pela valorização de alimentos in natura e coloridos. Ana Cláudia Figueiredo destaca o papel fundamental das frutas, legumes e verduras. “Esses alimentos são fontes importantes de fibras e antioxidantes, substâncias que protegem as células contra os danos causados pelos radicais livres, os quais podem favorecer o desenvolvimento de tumores”, explica.

Um grupo alimentar de destaque na prevenção é formado pelas brássicas — vegetais que formam a cabeça, como brócolis, couve-flor e repolho. Eles possuem substâncias que aumentam a eliminação de toxinas pelo corpo, sendo frequentemente associados à prevenção oncológica. O modelo de dieta plant-based (baseada em plantas), que prioriza esses alimentos, tem demonstrado forte associação com a redução do risco de câncer de mama.

Perigo dos alimentos ultraprocessados

Na contramão dos alimentos naturais, estão os ultraprocessados , que devem ser evitados. “São aqueles produtos que passam por diversos processos industriais e contêm substâncias químicas sem função nutricional, como corantes, conservantes e aromatizantes”, esclarece a professora.

Exemplos incluem biscoitos recheados, refrigerantes, macarrão instantâneo, salsichas, nuggets e sorvetes industrializados. Segundo Ana Cláudia Figueiredo, esses alimentos são ricos em gorduras, açúcares e sal, favorecem o ganho de peso e, consequentemente, aumentam o risco de câncer de mama, especialmente em mulheres após a menopausa.

“O excesso de peso é um fator de risco considerável. A gordura corporal tem capacidade de produzir hormônios que podem estar relacionados ao aumento do risco da doença”, alerta.

O cuidado com a alimentação é essencial durante o tratamento do câncer de mama Crédito: Imagem: PH888 | Shutterstock

Alimentação e suplementação durante o tratamento

Para as mulheres que já estão em tratamento do câncer de mama, a alimentação assume um papel de suporte, ajudando a amenizar os efeitos colaterais como náuseas, fadiga e perda de apetite. A estratégia, segundo Ana Cláudia Figueiredo, envolve ajustes na forma de se alimentar.

“Frequentemente, orientamos os pacientes a fazerem refeições mais fracionadas, com intervalos e volumes menores, para melhorar a sensação de plenitude gástrica, náuseas e enjoos”, recomenda. Nesta fase, é crucial valorizar alimentos ricos em proteínas magras, como carnes brancas, para combater a perda de massa muscular comum durante o tratamento.

A hidratação também é um pilar fundamental. “A água é muito importante, inclusive no processo de eliminação de substâncias associadas ao uso de alguns medicamentos. A hidratação é fundamental para sintomas como dor de cabeça e até as próprias náuseas”, acrescenta.

Quanto à suplementação de vitaminas e outras substâncias, a professora ressalta que, embora comum entre pacientes oncológicos, só deve ser feita quando há real necessidade, identificada por um profissional e sob orientação especializada. “Não existem estudos que comprovem benefícios de suplementos usados sem necessidade. A melhor forma de absorver nutrientes é por meio dos alimentos, que contêm compostos bioativos ainda não reproduzidos em laboratório”, observa.

Cuidados importantes com a saúde

Para quem deseja começar a cuidar melhor da alimentação e da saúde, a professora sugere algumas recomendações simples e práticas:

Hidrate-se: a ingestão adequada de água é a base de tudo;

Evite ultraprocessados: dê preferência a alimentos in natura e preparações caseiras;

Aumente o consumo de vegetais (frutas, legumes e verduras): a população brasileira consome menos do que o recomendado (400 gramas por dia);

Controle o peso e pratique atividade física: o combate ao sedentarismo é um dos pilares da prevenção;

Cuidado com os hábitos nocivos: modere no álcool e evite o tabagismo.

Por fim, a professora reforça a máxima que vai além do senso comum: “Um prato colorido é um prato saudável. Quanto mais cores, mais nutrientes diferentes estarão presentes e maiores serão os benefícios para a saúde. É uma forma simples e eficaz de cuidar de si todos os dias”.

Com equilíbrio, consciência e orientação adequada, a alimentação torna-se uma aliada poderosa na luta contra o câncer de mama, uma escolha diária que reflete diretamente na qualidade de vida e bem-estar.

Por Genara Rigotti

