Veja alimentos ricos em cálcio para quem não consome leite

Alimentos com cálcio que substituem o leite são essenciais para quem tem restrições Crédito: Imagem: KucherAV | Shutterstock

Pessoas com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite devem evitar, ou até mesmo retirar totalmente, o leite e seus derivados da alimentação. Por isso, é fundamental ter atenção redobrada com a dieta, já que a exclusão desses alimentos pode aumentar o risco de deficiências nutricionais, especialmente de cálcio. Esse mineral é essencial para a saúde dos ossos, dentes e participa de diversas funções do organismo, como a contração muscular e a coagulação sanguínea.

Segundo a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Waleska Nishida, a alergia a produtos lácteos é uma resposta imunológica contrária às proteínas do leite, sendo que o consumo pode levar a pessoa alérgica a ter reações como inchaço de boca, garganta, língua e outras partes do corpo; além de urticária, vermelhidão, coceira, diarreia, náusea, entre outras. Já a intolerância é uma deficiência na digestão da lactose (açúcar do leite) por falta da enzima lactase no organismo.

Diagnóstico de intolerância e alergia ao leite

O diagnóstico de intolerância à lactose é principalmente clínico, mas podem ser solicitados também o exame de tolerância à lactose e a biópsia do intestino, enquanto o diagnóstico de alergia à proteína do leite é realizado normalmente por meio de exame de sangue para detectar a resposta imunológica do organismo ao alérgeno, ou seja, à proteína do leite, testes cutâneos e o de provocação oral.

Por isso, o acompanhamento e tratamento são importantes para que os sintomas não progridam, ou outros problemas sejam desencadeados porque as defesas do organismo são atacadas.

Com orientação profissional, é possível montar um cardápio sem leite e com bons níveis de cálcio Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Importância da alimentação adequada

Embora não tenham cura, a intolerância à lactose e alergia à proteína do leite envolve dieta alimentar adequada, proporcionando qualidade de vida para quem as tem. A docente recomenda acompanhamento nutricional para que o corpo não tenha deficiência de vitaminas e minerais.

“As pessoas que precisam restringir ou deixar o consumo do leite podem desenvolver carência de cálcio, por exemplo. Porém, é possível incluir esse mineral no cardápio a partir de outros alimentos. Esse ajuste alimentar é realizado por um nutricionista”, explica Waleska Nishida.

Alimentos ricos em cálcio

A nutricionista dá dicas de alimentos que possuem boas quantidades de cálcio e podem ser consumidos por intolerantes à lactose ou alérgicos ao leite para evitar a carência do nutriente:

Vegetais: agrião, brócolis, couve, espinafre, quiabo, algas;

Oleaginosas: amêndoas, amendoim, gergelim, castanha-do-pará;

Leguminosas: soja, grão-de-bico, feijão;

Frutos do mar e peixes: sardinha, atum, ostras;

Frutas: ameixa seca, uva-passa;

Bebidas vegetais: amêndoas, arroz e/ou aveia;

Outros: tofu, chia, semente de gergelim, abóbora cozida, aveia.