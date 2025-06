Se cuida

Veja a importância do diagnóstico precoce da cardiopatia congênita

Condição é caracterizada por uma malformação na estrutura do coração do bebê

Publicado em 12 de junho de 2025 às 11:59

O diagnóstico precoce da cardiopatia congênita é essencial para o acompanhamento e tratamento adequado Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Neste mês, acontece a campanha de conscientização sobre a cardiopatia congênita, uma condição que afeta cerca de um a cada 100 bebês no Brasil, conforme o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), e pode representar risco à vida se não for identificada precocemente. >

A cardiopatia congênita é uma malformação na estrutura do coração que está presente desde o nascimento. Esse problema pode afetar o funcionamento normal do coração, comprometendo o fluxo sanguíneo e a oxigenação do corpo. >

As causas são variadas e, muitas vezes, envolvem fatores genéticos, alterações cromossômicas (como na síndrome de Down), infecções durante a gestação (como rubéola), uso de certos medicamentos ou substâncias pela gestante, além de doenças maternas, como diabetes mal controlado. Em alguns casos, a origem da condição pode ser desconhecida. >

Acompanhamento integral do paciente

Em 12 de junho, o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita chama atenção para a importância de um acompanhamento integral, que começa ainda na gestação e deve seguir por toda a vida do paciente. >

>

Esse modelo de atenção contínua é o que se chama de linha de cuidado — uma estratégia que envolve diferentes profissionais e fases do desenvolvimento do paciente. “É essencial garantir que o cuidado comece ainda no útero e se estenda por todas as fases, da infância à vida adulta, com acompanhamento de equipes especializadas”, destaca Claudia Pinheiro de Castro Grau, coordenadora da Ecocardiografia Fetal e Pediátrica da Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or. >

O diagnóstico durante a gestação oferece apoio emocional às famílias e reduz riscos durante o parto Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Diagnóstico precoce da cardiopatia congênita

Um dos principais avanços na construção da linha de cuidado com a cardiopatia congênita foi a incorporação do ecocardiograma fetal à rotina pré-natal. Desde 2023, o exame passou a ser obrigatório pelo Ministério da Saúde (MS) para todas as gestantes. Trata-se de uma ultrassonografia especializada que avalia o coração do feto ainda no útero, capaz de detectar malformações cardíacas e permitir o preparo da equipe médica antes mesmo do nascimento. >

“O ecocardiograma fetal possibilita o planejamento do parto em locais com a estrutura necessária, como UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal, cardiologistas pediátricos e cirurgiões cardíacos prontos para agir imediatamente nos casos mais graves”, explica Claudia Pinheiro de Castro Grau, que ressalta: “Esse cuidado especializado faz toda a diferença, principalmente nos casos que exigem intervenção cirúrgica logo após o nascimento”. >

Além de melhorar o prognóstico, o diagnóstico durante a gestação oferece apoio emocional às famílias e reduz riscos durante o parto. “A notícia de uma cardiopatia pode ser difícil, mas quando recebida com acolhimento e um plano de cuidado bem definido, dá tranquilidade aos pais e aumenta as chances de sucesso no tratamento do bebê”, pontua. >

Vida pós-cirurgia de cardiopatia congênita

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, 80% das crianças com cardiopatia congênita precisarão de cirurgia, sendo que metade delas já no primeiro ano de vida. No entanto, o cuidado não termina na infância. Muitas dessas crianças necessitam de acompanhamento ao longo da vida, com avaliações regulares, medicações, novos procedimentos e suporte especializado em cardiologia adulta com foco em cardiopatias congênitas. >

“É fundamental que esses bebês tenham acesso a uma rede estruturada, com profissionais capacitados e continuidade de atendimento. A cardiopatia congênita não termina com a cirurgia, nem na infância. O acompanhamento é vital”, conclui Claudia Pinheiro de Castro Grau. >

Por Samara Meni >

